Verlängerung der Vollsperrung Bahnunterführung Buschmühlenweg Frankfurt (Oder)

Verlängerung der Vollsperrung Bahnunterführung Buschmühlenweg Frankfurt (Oder) – Die vorerst bis zum 15. August geplante Vollsperrung des Buschmühlenweges auf der Höhe der Bahnunterführung muss bis Freitag, 22. August, verlängert werden.

Grund für die Verlängerung sind die Verzögerungen im Tiefbau und Asphalteinbau, die durch die notwendige Änderung der Trasse der alten Leitungen verursacht wurden.

Der Baubereich kann weiterhin nur von Fußgängerinnen und Fußgängern passiert werden. Radfahrerinnen und Radfahrer müssen absteigen und die Baustelle zu Fuß passieren.

Die vorhandene Umleitung und baubedingte Verkehrsführung bleiben bestehen.

Text: Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)

