Weikersheim – Umweltdelikt: Illegal Abfall abgelagert – Blöde wenn es gesehen wird!

Weikersheim (BW) – Umweltdelikt: Aufmerksame Zeugen konnten Samstagmittag in Laudenbach zwei Müllsünder feststellen. Zwei Männer wurden auf einem Waldweg, oberhalb des Sportplatzes in der Bahnstraße, dabei beobachtet, wie diese Bauschutt von einem Anhänger in den Wald schaufelten.

Die Männer konnten noch von der alarmierten Polizeistreife vor Ort angetroffen werden. Auf Beide kommt jetzt eine Anzeige zu.

Nachdem die Personalien erhoben waren, mussten die Männer ihren Bauschutt wieder aufladen und ordnungsgemäß entsorgen.

Polizeipräsidium Heilbronn