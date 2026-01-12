Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Bremen wechselt zurück in den Präsenzunterricht

Bremen wechselt zurück in den Präsenzunterricht – Die öffentlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie die Schulen in freier Trägerschaft in der Stadt Bremen starten am morgigen Dienstag (13. Januar 2026) wieder in Präsenz. Da die gravierenden witterungsbedingten Einschränkungen nicht mehr bestehen, kann der Regelbetrieb aufgenommen werden. Auch die Schülerbeförderung findet planmäßig statt.

Da es aufgrund der extremen Wetterverhältnisse der vergangenen Tage noch stellenweise glatt und rutschig auf den Gehwegen und Straßen sein kann, bittet die Bildungsbehörde die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Beschäftigte an den Schulen auf dem Weg zur Schule noch vorsichtig zu sein. Familien sollten ein wenig mehr Zeit einplanen als üblich.

Die Kita-Träger entscheiden eigenständig über die Öffnungszeiten. Bei KiTa Bremen findet die Betreuung grundsätzlich statt. Allerdings kann es witterungsbedingt zu Betreuungsausfällen oder zur Einrichtung von Notdiensten kommen.

Über weitere Entwicklungen und mögliche Folgeregelungen wird auf der Homepage und dem Instagram-Account des Bildungsressorts: bildung.bremen fortlaufend informiert.

Text: Senatspressestelle Bremen

Schlagworte: #12.01.2026 #Aktuell #Bremen #Bremen wechselt zurück in den Präsenzunterricht #Nachrichten #News #Präsenzunterricht #Senatspressestelle Bremen #Wetterverhältnisse

