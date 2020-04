Altenburg – Messerattacke in der Wielandstraße entpuppt sich als skurriler Unfall

Erstellt in

Altenburg (TH) – Am späten Samstagabend erhielt die Polizei die Meldung über eine vermeintliche Messerattacke in einer Wohnung in der Wielandstraße.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich der Sachverhalt jedoch als etwas ungewöhnlicher Unfall dar. Die beiden beteiligten Männer (51,41) waren beide alkoholisiert und gaben an, dass der Ältere der beiden, beim Versuch einen Käse zu schneiden mit dem Küchenmesser abgerutscht sei und dieses dabei versehentlich in den Oberschenkel seines jüngeren Bekannten rammte.

Der Verletzte wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Die Glaubwürdigkeit der berichteten Umstände soll nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverltzung aufgeklärt werden.

Landespolizeiinspektion Gera