Arzbach – Vandalismus und versuchter Einbruch auf dem Gelände des Arzbacher Tennisverein

Arzbach – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf dem Gelände des Arzbacher Tennisvereins zu Sachbeschädigungen.

Die Fassade des Vereinsheims wurde durch einen Glasflaschenwurf beschädigt. Das Gelände wurde durch zahlreiche zerbrochene Glasflaschen verschmutzt. Ein Rollladen im Eingangsbereich des Vereinshauses wurde eingedrückt. Gegen 22.00 Uhr wurde ein Anwohner auf eine Gruppe feiernder Jugendlicher aufmerksam.

In derselben Nacht wurde ein Fahrrad in der Hauptstraße in Arzbach widerrechtlich entwendet und heute unweit des Tatortes beschädigt aufgefunden. Die Ereignisse stehen vermutlich in Zusammenhang.

Um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten.

Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Bad Ems

Telefon: 02603-9700

email: pibadems.@polizei.rlp.de

Polizeidirektion Montabaur