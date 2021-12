Bamberg – Hinweis auf geänderte Abfuhrtage wegen Weihnachten

Alle Änderungen sind bereits im Abfallkalender 2021 sowie beim Erinnerungsservice berücksichtigt.

LK Bamberg (BY) – Der Fachbereich Abfallwirtschaft macht darauf aufmerksam, dass es im Hinblick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage im kompletten Landkreisgebiet bereits ab kommenden Samstag, 18. Dezember 2021, zu Verschiebungen im Abfuhrplan kommt.

Diese Feiertagsverschiebungen wurden von Seiten der Abfallwirtschaft schon im Abfallkalender 2021 berücksichtigt und dort korrekt hinterlegt. Auch die Nutzer der bequemen und kostenfreien Erinnerungsmails und -Apps brauchen keine weiteren Vorkehrungen zu treffen, da in den angebotenen Kalendarien schon sämtliche relevante Feiertagsverschiebungen eingepflegt wurden.

Verteilung der Abfallkalender 2022 steht bevor

Unabhängig davon informiert die Abfallwirtschaft darüber, dass in Kürze die „Abfallkalender 2022“ allen nahezu 74.000 Landkreishaushalten postalisch zugestellt werden. Das bewährte Medium enthält neben dem Abfuhrkalendarium auch alle weiteren wichtigen Informationen zum Thema „Abfallwirtschaft“.

Bereits jetzt wird die Möglichkeit angeboten, auf der eigens eingerichteten Plattform www.abfalltermine-bamberg.de gemeindebezogen die „neuen Abfuhrtermine 2022“ im PDF-Format oder als digitalen Kalender herunterzuladen.

Müllgefäße und „Gelbe Säcke“ rechtzeitig und gut sichtbar bereitstellen

Aufgrund einer geringfügigen Änderung des Tourenplans werden die Restmüll- und Biotonnen in den Gemeinden Lisberg und Viereth-Trunstadt ab Januar 2022 an einem anderen Wochentag als bisher geleert. In allen anderen Landkreisgemeinden bleiben die Abholtage zwar unverändert, allerdings kann es auch hier zu Änderungen des gewohnten Abfuhr- bzw. Leerungszeitpunktes kommen.

Auf Bitte der eingesetzten Entsorgungsdienstleister erinnert das Ressort Abfallwirtschaft deshalb daran, dass Abfallbehälter und „Gelbe Säcke“ am terminierten Abfuhrtag ab 6:00 Uhr bereit stehen müssen.

Die Abfallberatung des Landkreises steht bei Rückfragen zu den Terminverschiebungen – aber auch zu anderen Belangen – unter folgenden Telefonnummern gerne zur Verfügung: Tel. 0951/85-706 oder 85-708

***

Landratsamt Bamberg