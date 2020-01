BAYREUTH (BY) – Die Vorlesestunden der Stadtbibliothek Bayreuth für Kinder ab vier Jahren finden auch im Februar jeden Mittwoch, also am 5., 12., 19. und 26. Februar, um 16 Uhr, und Samstag (1., 8., 15., 22. und 29. Februar) um 11 Uhr in der Kinderbibliothek des RW21 statt.

Die ehrenamtlichen Lesepatinnen und Lesepaten der Stadtbibliothek lesen interessante, lustige und spannende Geschichten vor.

Der Eintritt ist frei.

Stadt Bayreuth