Bingen am Rhein – Brutale Körperverletzung in Fußgängerzone

Bingen am Rhein – In der Nacht von Montag auf Dienstag wird ein 39-jähriger Mann in der Binger Fußgängerzone von zwei jungen Männern zunächst nach Zigaretten gefragt.

Als der Mann dies verneint, beginnen die beiden Männern unvermittelt auf ihn einzuschlagen und einzutreten. Als die Streife hinzukommt, ergreifen die beiden Täter die Flucht.

Im Rahmen der Verfolgung kann einer von ihnen gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung kann bei ihm eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Da er sich gegenüber den Beamten noch immer aggressiv verhält, wird er dem Gewahrsam zugeführt.

Die Identität des zweiten Täters kann im Nachgang ebenfalls ermittelt werden. Gegen die beiden 24 und 25 Jahre alten Männer aus Bingen wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Polizeiinspektion Bingen