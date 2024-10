BPOL-KI: Schnuppertag bei der Bundespolizei Kiel

Schnuppertag bei der Bundespolizei Kiel (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Kiel lädt am 06.11.2024 erstmalig zu einem „Schnuppertag Bundespolizei“ ein. Er richtet sich an interessierte Schülerinnen und Schüler (SuS) und Berufssuchende (BS.)

Wer ist und was macht die Bundespolizei eigentlich so alles? Ist der Beruf etwas für mich? Was bringt es alles mit sich? Bin ich bewerbungsfähig? Die Bundespolizeiinspektion Kiel bietet an diesem Tag bis zu zwanzig (20) Interessierten, die Möglichkeit zu einem komprimierten Einblick in die Aufgabenvielfalt der Bundespolizei. Der Vormittag gibt einen theoretischen Einblick in die Einstellungsvoraussetzungen und die verschiedenen Aufgabenbereiche der Bundespolizei. Neben der Vorstellung des allgemeinen Polizeivollzugsdienstes, stellen sich auch der maritime Bereich und der Flugdienst der Bundespolizei vor. Der Nachmittag ist dann vorgesehen für praktische Vorführungen, z.B. des Polizeitrainings, Diensthundewesens und Fuhrparks. Während des Schnuppertags stehen Bundespolizistinnen und Bundespolizisten für alle sonstigen Fragen rund um die Bundespolizei bereit.

An dem Schnuppertag teilnehmen können SuS und BS mit deutscher oder sonstiger EU-Staatsangehörigkeit ab 15 bis 35 Jahren mit (angestrebten)

- ersten Schulabschluss (ESA) UND abgeschlossener Berufsausbildung, - mittlerem Schulabschluss (MSA) - oder Fachholschulreife bzw. Abitur

Interessierte richten ihren Teilnahmewunsch bis zum 03.11.2023 mit Angaben zu Name/Anschrift/Geburtsdatum/ (voraussichtlicher) Schulabschluss/Telefonnummer/ Emailadresse schriftlich per Email an: bpoli.kiel@polizei.bund.de.

oder per Post an:

Bundespolizeiinspektion Kiel, Lessingplatz 2, 24116 Kiel