Carina Konrad (FDP): Wir wollen eine starke Partnerschaft mit den USA – Mit der Amtseinführung von Donald Trump beginnt eine neue Phase in den transatlantischen Beziehungen. Dazu äußert sich Carina Konrad, Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl der FDP Rheinland-Pfalz:

„Die USA sind der zweitwichtigste Handelspartner von Rheinland-Pfalz und Heimat wichtiger US-Militärstandorte wie Ramstein und Spangdahlem. Diese Verbindungen sind eine Chance und Verantwortung zugleich – für unsere Region und für Deutschland.

Als Freie Demokraten stehen wir für freien Handel und faire Märkte. Aktuelle Debatten über Zölle zwischen den USA und Europa bereiten uns Sorge. Zölle schaden Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks – gerade Rheinland-Pfalz als Exportland braucht offene Märkte für seine hochwertigen Produkte wie Maschinen, Chemie und Wein. Wir setzen uns für Verhandlungen ein, die Protektionismus abbauen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken.

Die USA sind nicht nur ein militärischer Partner, sondern auch ein Innovationsmotor. Die Militärstandorte in Rheinland-Pfalz sind nicht nur ein Sicherheitsfaktor, sondern stärken auch die regionale Wirtschaft. Gleichzeitig erwarten wir, dass die neue US-Regierung ihrer Verantwortung in globalen Sicherheitsfragen gerecht wird – durch eine enge Zusammenarbeit mit der NATO und eine starke Partnerschaft in Cybersicherheit und moderner Verteidigungstechnologie.

Diskussionen um die territoriale Integrität souveräner Staaten – wie jüngst um den Kauf Grönlands – lehnen wir entschieden ab. Wir stehen für die Achtung der Grenzen und die Souveränität aller Staaten, die auf internationalem Recht basieren. Derartige Vorschläge sind für uns nicht akzeptabel und schaden dem Vertrauen zwischen Staaten.

Die transatlantische Partnerschaft kann auch im Kampf gegen den Klimawandel Vorbild sein. Wir erwarten, dass die neue US-Regierung wieder eine aktivere Rolle bei Klimaschutzmaßnahmen übernimmt. Rheinland-Pfalz, mit seinen Vorreitern in nachhaltiger Landwirtschaft und grünen Technologien, ist bereit, bei Innovationen gemeinsam voranzugehen.

Die Freundschaft zwischen Deutschland und den USA basiert auf gemeinsamen Werten wie Freiheit, Demokratie und Rechtstaatlichkeit. Rheinland-Pfalz bleibt eine Brücke zwischen beiden Ländern – wirtschaftlich, kulturell und strategisch. Diese Verbindung wollen wir nutzen, um die Chancen der Zukunft zu gestalten – für mehr Freiheit und Wohlstand auf beiden Seiten des Atlantiks.“

Text: FDP Rheinland-Pfalz