CDU Rhein-Hunsrück trauert um Klaus Töpfer

Die CDU Rhein-Hunsrück trauert um Ihren ehemaligen Kreisvorsitzenden und Bundesumweltminister a.D. Prof. Dr. Klaus Töpfer. Mit ihm verliert die Partei einen Vordenker. Er sagte einmal: „Wir können künftige Generationen nicht von der Verantwortung für ihr Leben freistellen, aber wir müssen wenigstens dafür sorgen, dass sie sie wahrnehmen können.“ Zugleich rief er die junge Generation auf, es nicht beim Protestieren zu belassen, sondern den Umweltschutz politisch mitzugestalten.

Klaus Töpfer wurde 1938 in Niederschlesien geboren und trat 1972 in die CDU ein. Der Diplom-Volkswirt begann seine Karriere in der Landespolitik, als ihn 1985 der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel zunächst zum Staatssekretär und dann zum Minister für Umwelt und Gesundheit berief. In dieser Zeit lebe Töpfer im Rhein-Hunsrück-Kreis und führte dort von 1987 – 1989 als Kreisvorsitzender die Belange des CDU-Kreisverbands. Von 1989 bis 1998 gehörte er dann dem Bundesvorstand an. Als Bundesumweltminister unter Bundeskanzler Helmut Kohl etablierte der Christdemokrat die Kreislaufwirtschaft, bekämpfte erfolgreich das Ozonloch und öffnete den erneuerbaren Energien die Tür. Als Bundesumweltminister hat er somit schon sehr früh die Maßstäbe für seine Nachfolger gesetzt. Der Welt-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 verhalf er als Leiter der deutschen Delegation zu einem entscheidenden Durchbruch. Man könnte ihn als das Umweltpolitisches Gewissen der Partei bezeichnen und so hat er die CDU bereits in den 90ern in Richtung Nachhaltige Umweltpolitisches geprägt und war damit Vorreiter für Viele. Nach seinem Abschied aus der Bundespolitik wurde Klaus Töpfer Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen.

Sein berufliches Leben sei „mit Zufällen gepflastert“ gewesen, hat Klaus Töpfer rückblickend gesagt und dann hinzugefügt: „Ich habe sie hoffentlich sinnvoll genutzt.“

Landtagsabgeordneter und Kreisvorsitzender Tobias Vogt sagt zum Tod von Klaus Töpfer: „Wir sind stolz, dass er unseren Verband geführt hat und ich in einer Reihe als Nachfolger im Kreisvorsitz zu ihm stehe. Wir trauern um ihn und sind in Gedanken bei den Angehörigen. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“

Am 8. Juni ist Klaus Töpfer im Alter von 85 Jahren gestorben. Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Ehefrau, seiner Familie und seinen Angehörigen. Klaus Töpfer hat Großes für die CDU auf Bundesebene, verschiedenen Landesebenen und auch im Kreisverband Rhein-Hunsrück geleistet.

Text: Stefanie Bach – Pressesprecherin CDU Rhein-Hunsrück