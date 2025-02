Christian Lindner (FDP): Mit Gerhart Baum verlieren wir eine der kräftigsten Stimmen für Freiheit und Bürgerrechte

Posted in

Zum Tode von Gerhart Baum erklärt der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner MdB:

„Mit Gerhart Baum haben unser Land und die Freien Demokraten eine der kräftigsten Stimmen für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie verloren. Er war eine unabhängige Persönlichkeit mit kritischem Urteil, die unsere liberale Familie gestärkt hat.

Gerhart Baum achtete darauf, dass Bürgerrechte auch in heiklen Lagen Gehör fanden. Er hat sie nicht nur in seinen öffentlichen Ämtern verteidigt, sondern über Jahrzehnte auch in Debatten und durch zahlreiche erfolgreiche Verfassungsbeschwerden.

Unvergessen bleibt sein Einsatz als Bundesinnenminister für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung während des Terrors der RAF. Gerhart Baum hat über Jahrzehnte Verantwortung für die liberale Sache übernommen und unsere Partei geprägt – etwa 1966 bis 1998 als Mitglied des FDP-Bundesvorstands und von 1982 bis 1991 als stellvertretender FDP-Bundesvorsitzender.

Seine persönliche Leidenschaft galt der Kultur, die er nicht nur verfolgte, sondern deren Förderung er in unterschiedlichen Ehrenämtern auch aktiv vorangetrieben hat.

Die Freien Demokraten sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Sein Rat und sein kritischer Blick werden uns fehlen. Wir werden uns weiter für seine politischen Ziele einsetzen.

Meine Gedanken sind jetzt bei seiner Frau Renate und seiner Familie.“

Text: Michael Lindner – Leiter Kommunikation und Presse, Freie Demokratische Partei