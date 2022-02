Coburg – Das Haus am See sucht Skat- und Bridgespieler*innen

FÜR GEMÜTLICHE KARTRUNDEN MIT BESTER AUSSICHT.

Coburg (BY) – Das Haus am See in Wüstenahorn sucht noch Menschen, die Skat oder Bridge spielen wollen. Möglicher Termin für die Kartrunde mit bester Aussicht auf den Wolfgangsee ist der Montag-Nachmittag.

„Es wäre gut, wenn Interessentinnen und Interessenten bereits Vorkenntnisse haben. Im Vordergrund steht aber der Spaß am Spiel“, erklärt Ingrid Marr, Leiterin des Haus am See.

Für den Zutritt zum Haus am See gilt derzeit die 2-G-Regel. Interessierte können sich direkt bei Ingrid Marr unter 09561-892580 melden.

