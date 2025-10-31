Der Witz des Tages: Dresden bittet China um Hilfe beim Brückenbau – und bekommt eine humorvolle Antwort – Dresden – Manchmal hilft selbst modernste Technik nicht weiter: Die Stadt Dresden soll sich – so erzählt es der neueste Netz-Witz – hilfesuchend an China gewandt haben, um Unterstützung beim Bau einer neuen Brücke zu erhalten. Die chinesische Antwort ließ nicht lange auf sich warten:
„Wir sind einmal per Satellit über die Brücke geflogen – aber für eine Woche kommen wir nicht extra nach Deutschland.“
Ein augenzwinkernder Seitenhieb auf Chinas beeindruckende Baugeschwindigkeit und Dresdens Baustellen-Realität. Während dort Brücken in wenigen Tagen entstehen, dauern ähnliche Projekte hierzulande oft Jahre.
Der Witz macht derzeit in den sozialen Medien die Runde – und sorgt für Schmunzeln, weil er einen wahren Kern trifft: Bürokratie, Planung und Vorschriften können manchmal länger dauern als der eigentliche Bau. (hk)