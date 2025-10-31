Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Der Witz des Tages: Dresden bittet China um Hilfe beim Brückenbau

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Kurioses, Spaß & Humor, Sachsen, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Spass-und-Humor

Der Witz des Tages: Dresden bittet China um Hilfe beim Brückenbauund bekommt eine humorvolle AntwortDresden – Manchmal hilft selbst modernste Technik nicht weiter: Die Stadt Dresden soll sich – so erzählt es der neueste Netz-Witz – hilfesuchend an China gewandt haben, um Unterstützung beim Bau einer neuen Brücke zu erhalten. Die chinesische Antwort ließ nicht lange auf sich warten:

„Wir sind einmal per Satellit über die Brücke geflogen – aber für eine Woche kommen wir nicht extra nach Deutschland.“

Ein augenzwinkernder Seitenhieb auf Chinas beeindruckende Baugeschwindigkeit und Dresdens Baustellen-Realität. Während dort Brücken in wenigen Tagen entstehen, dauern ähnliche Projekte hierzulande oft Jahre.

Der Witz macht derzeit in den sozialen Medien die Runde – und sorgt für Schmunzeln, weil er einen wahren Kern trifft: Bürokratie, Planung und Vorschriften können manchmal länger dauern als der eigentliche Bau. (hk)

ChatGPT-Workshop Online

Das könnte Sie auch interessieren ...

Landgericht Dresden: Gericht lehnt Unterbringung ab - Iraker nach sexuellen Belästigungen wieder auf freiem Fuß

Vorsorgliches Abkochgebot für Trinkwasser in Wiesbaden

Hamburg: Kunst hilft Kindern. Luk Schäfer spendet Gemälde für traumatisierte Kinder - Start einer besonderen Spenden-Verdopplungsaktion

Weltrekordversuch Bachata-Choreografie: Neuwied tanzt für den guten Zweck

Sinfoniekonzert Fruchthalle Kaiserslautern - Farbenpracht und Sinnlichkeit am 14. November

Neue Demenz Studie: Schlaflosigkeit erhöht das Demenzrisiko

Queen bis zum Wahnsinn: 50-mal „Bohemian Rhapsody“ bei Rockland Radio in Folge!

Winternotprogramm Hamburg für Obdachlose: Einzelzimmer besser nutzbar machen

Die LINKE: Niemand darf ohne Krankenversicherung sein!

Pflege- und Adoptiveltern im Landkreis Rotenburg (Wümme) gesucht - Info-Abend am 12. November

Unsere Arbeit wirkt - Diakonie Hamburg startet neues Karriereportal

5-Sterne Hotel schlossgut gross schwansee: Adventszeit in der Natur mit Schloss-Atmosphäre

8. Nacht der Lichtkunst: Lichtreise in Hamm

Tanz dich glücklich: Discofox-Anfängerkurs beim TGC Redoute im Januar!

„Bleibt und kämpft!“ - Union will Zuzug junger Ukrainer stoppen

Schweiz verschärft Asylrecht - Flüchtlinge dürfen nicht mehr ins Ausland reisen

Schlagworte: #31.10.2025 #Aktuell #Bauprojekte #Belustigung #Brückenbau #Bürokratie #China #Comedy #Der Witz des Tages #Dresden #Dresden bittet China um Hilfe beim Brückenbau #Gag #Gesellschaft #humor #humorvoll #Klaumauk #lachen #lustig #Nachrichten #Netztrend #News #Satire #Scherz #Schmunzeln #Spaß #Witz #Witze

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com