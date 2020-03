Dresden – Bis 24. April Ideen und Projekte für Interkulturelle Tage anmelden

Dresden (SN) – Noch bis zum 24. April 2020 können Ideen und Projekte für die diesjährigen Interkulturellen Tage unter www.dresden.de/interkulturelletage eingereicht werden. Für Rückfragen steht das Büro der Integrations- und Ausländerbeauftragten telefonisch unter 0351-4882131 und per E-Mail unter auslaenderbeauftragte@dresden.de zur Verfügung.

Aus den registrierten Veranstaltungen wird dann ein gemeinsames Programmheft erstellt, das ab September in gedruckter Form in Deutsch und Englisch sowie online zusätzlich in weiteren Sprachen zugänglich sein wird.

Die 30. Interkulturellen Tage stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Mein Name ist Mensch.“, sie beginnen am Sonntag, 20. September und enden am Sonntag, 11. Oktober 2020.

Weitere Informationen:

www.dresden.de/interkulturelletage

www.auslaenderrat.de/ikt

