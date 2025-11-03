Ein Hund namens Muffin–
Teil 2 – Happy Birthday– Heute feiern wir einen ganz besonderen Tag – Muffins dritten Geburtstag. Ein Beitrag von Gaby Korsten. Vor rund zweieinhalb Jahren begann seine Reise in ein neues Leben, als er aus einem privaten Tierheim in der Slowakei gerettet und Teil unserer Familie wurde. Im ersten Teil seiner Geschichte (
Ein Hund namens Muffin – Teil 1) erzählten wir, wie dieser besondere Hund aus einem privaten Tierheim in der Slowakei gerettet und schließlich Teil unserer Familie wurde. Heute, zu seinem dritten Geburtstag, möchten wir erzählen, wie sich Muffin seitdem entwickelt hat – mit all seinen Abenteuern, seiner Lebensfreude und seiner unerschütterlichen Liebe.
Die Reise nach Hause verlief ruhig. Ich saß mit ihm auf der Rücksitzbank, und schon nach wenigen Kilometern spürte ich, dass dieser Hund etwas ganz Besonderes ist. Nach einigen Stunden machten wir an einer Autobahntankstelle Halt. Holger ergatterte die letzte Bockwurst – die er natürlich sofort mit Muffin teilen musste. Es war der erste kleine Moment einer großen Freundschaft.
Als wir spätabends zuhause ankamen, war es bereits dunkel. Draußen wartete ich mit unserem neuen Familienmitglied an der Leine, während Holger nacheinander unsere Hündinnen Mara und Mona sowie unseren Rüden Balou holte. Die Vergesellschaftung verlief friedlich, fast vertraut – als würde Muffin schon immer dazugehören. Schon am nächsten Morgen spazierten wir alle gemeinsam durch die Natur. Muffin ging neugierig mit, schnüffelte überall und tat so, als kenne er die Wege schon ewig.
Von Anfang an zeigte sich, dass Muffin ein weltoffener Hund ist – neugierig, lernwillig und mit einer großen Portion Mut ausgestattet. Er wollte alles nachholen, was er in seinem bisherigen Leben versäumt hatte. So wurde aus unserem Neuzugang schnell ein Entdecker auf vier Pfoten.
Kurz darauf mussten wir in den Süden Deutschlands fahren – zu einer traurigen Reise, der
Beerdigung eines engen Freundes . Wir übernachteten bei unserer Freundin Anja, die eine Schäferhündin namens Sunny hat. Obwohl Sunny als schwierig galt, war die Wiedersehensfreude zwischen den beiden Hunden groß. Muffin hat einfach dieses Talent, Herzen zu öffnen – bei Menschen und bei Tieren.
Auch auf dem Rhein, bei einer Schiffsbestattung, zeigte er seine unerschütterliche Ruhe. Während die Schäferhündin ängstlich war, lief Muffin neugierig über den schmalen Steg rund um das Schiff. Als der Trauerredner am Heck sprach und der Kranz zu Wasser gelassen wurde, kletterte Muffin auf die Kiste mit den Schwimmwesten, um alles genau beobachten zu können. Dann legte er sich unter Anjas Arm – als wollte er trösten. Sogar der Redner musste lächeln. Es war ein Moment, der allen in Erinnerung blieb.
Ein paar Tage später machten wir einen Ausflug zum Deutschen Eck in Koblenz. Holger fuhr mit Muffin in der Gondel über den Rhein – und Muffin war begeistert! Kaum oben angekommen, wollte er am liebsten gleich wieder einsteigen. Diese Neugier und Lebensfreude sind typisch für ihn.
Muffin ist ein außergewöhnlicher Hund. Obwohl er ein Herdenschutzhund-Mix ist, liebt er es, Neues zu lernen. Er läuft über Wippen, rutscht, kippt Styroporplatten um und balanciert darüber – alles mit Stolz und Spaß. Nachts schläft er oft eng an mich gekuschelt, und morgens ist er der Erste, der mich begrüßt – mit einem wedelnden Schwanz und einem Blick, der direkt ins Herz geht.
Auch anderen Hunden begegnet Muffin mit Freundlichkeit und Feingefühl. In seinem Lieblingsgeschäft, dem Futterhaus, trafen wir eines Tages eine ängstliche Hündin aus Bulgarien. Sie war verunsichert und wollte nicht näherkommen. Ich bat die Besitzerin, mit ihr nach draußen zu gehen. Muffin trat ruhig zu ihr, schleckte ihr über das Gesicht und legte sich freundlich vor sie. Nach wenigen Minuten begann die Hündin zu entspannen – und kurz darauf forderte sie ihn zum Spielen auf. Es war, als hätte Muffin ihr gezeigt: „Du bist hier sicher.“
Wir haben schon immer Hunde aus Tierheimen und Tötungsstationen aus dem Ausland zu uns geholt. Auch Mara, Mona und Balou haben wir aus Tötungsstationen gerettet. Es sind die tollsten und dankbarsten tierischen Freunde, die man sich vorstellen kann. Alle sind „zusammengewürfelt“ worden – und dennoch herrscht bei uns Harmonie, Vertrauen und gegenseitiger Respekt. Unser Rudel ist gewachsen, nicht nur an Zahl, sondern auch an Liebe.
🎉🐾
Happy Birthday, Muffin!
Heute wird Muffin drei Jahre alt. Drei bzw. zweieinhalb Jahre voller Liebe, Abenteuer, Lachen und Dankbarkeit. Und jeden Tag weiß ich ein bisschen mehr: Manche Hunde finden uns nicht zufällig – sie kommen genau dann, wenn unsere Seele sie braucht.
Wenn du selbst überlegst, einem Hund ein Zuhause zu schenken – dann geh bitte nicht zum Züchter. Schau in die Tierheime oder Tötungsstationen, dort warten so viele wunderbare Seelen auf ihre Chance. Und wenn du kein Tier aufnehmen kannst, übernimm doch eine
Rettungspatenschaft – damit ein Hund gerettet werden kann, der sonst keine Zukunft hätte.
Wir selbst haben in den letzten Jahren immer wieder Hunde mit Rettungspatenschaften über den Verein Casa Animale e.V. unterstützt.
Bitte besuche den Verein Casa Animale in 95482 Gefrees in Bayern – also ganz in deiner Nähe persönlich oder besuche die Webseite von Casa Animale.
Adresse Casa Animale:
Verein Casa Animale e.V.
Witzleshofen 34
95482 Gefrees / Bayern
Tel: 09254-961675
In Kürze stellen wir euch einige dieser besonderen Hunde vor, die dringend Hilfe brauchen und ein endgültiges Zuhause suchen.
Und im nächsten Jahr berichten wir dann von Muffins neuesten Abenteuern – denn eines ist sicher: Mit ihm wird es niemals langweilig. (gk)