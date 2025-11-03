Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Selbstmord-Anschlag in Berlin verhindert: Syrer (22) ohne Aufenthaltserlaubnis, aber mit drei Wohnsitzen festgenommen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Asyl / Asylpolitik, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Politik, Religion, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Selbstmord-Anschlag-in-Berlin-verhindert

Selbstmord-Anschlag in Berlin verhindert: Syrer (22) ohne Aufenthaltserlaubnis, aber mit drei Wohnsitzen festgenommenHamburg, Berlin – Der Fall eines 22-jährigen Syrers sorgt bundesweit für Entsetzen. Der Mann, der laut Ermittlern einen islamistisch motivierten Anschlag in der Hauptstadt plante, wurde von Spezialkräften festgenommen. Bei Durchsuchungen an drei Wohnanschriften in Berlin stießen die Ermittler auf Materialien zur Herstellung von Sprengsätzen sowie auf elektronische Speichermedien mit islamistischer Propaganda.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen mutmaßlichen Selbstmordanschlag von Adalla R. – eine sogenannte Märtyrertat. Der Verdächtige soll sich bereits intensiv mit den Methoden solcher Anschläge befasst haben. Besonders brisant: Der Syrer soll kein gültiges Aufenthaltsrecht in Deutschland gehabt haben, aber dennoch mehrere Wohnsitze angegeben haben – ein klarer Hinweis auf strukturelle Defizite in der Überwachung und im Meldesystem. Adalla R. hatte in Berlin scheinbar drei Wohnsitze: in der Buschkrugallee, der Sonnenallee und der Lindenstraße.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Der Fall macht deutlich, dass es in Deutschland keinen absoluten Schutz mehr gibt. Kein Betonpoller auf Weihnachtsmärkten, keine Sicherheitskontrolle kann verhindern, dass ein Einzelner sich radikalisiert und bereit ist, sein Leben im Namen einer Ideologie zu opfern. Gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn viele Feste und Märkte wieder Besucher anziehen, wächst die Angst in der Bevölkerung – und mit ihr die Erinnerung an den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016.

Doch eine berechtigte Frage bleibt:
Warum müssen ausgerechnet unsere Feste geschützt werden?
Weihnachtsmärkte, Volksfeste oder Stadtfeiern – überall werden Poller, Absperrungen und schwer bewaffnete Polizisten eingesetzt, um mögliche Anschläge zu verhindern. Gleichzeitig finden islamische Feste wie Ramadan-Feiern oder das Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr) ohne derartige Sicherheitsvorkehrungen statt.

Ist das Zufall – oder ein Zeichen dafür, woher die Bedrohung tatsächlich ausgeht?
Diese ungleiche Sicherheitslage sorgt in der Bevölkerung zunehmend für Unverständnis. Während traditionelle deutsche Veranstaltungen unter strengem Schutz stehen, bleibt es bei religiösen Festen anderer Kulturen weitgehend ruhig – sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Sicherheitsarchitektur.

Sicherheitsbehörden betonen, dass die Gefährdungslage komplex sei und nicht pauschalisiert werden dürfe. Doch Fakt ist: Die meisten vereitelten Anschläge der letzten Jahre waren islamistisch motiviert. Das erklärt, warum vor allem christliche oder westlich geprägte Feste im Fokus stehen. Dennoch bleibt das ungute Gefühl, dass der Staat mit zweierlei Maß misst – zumindest in der Wahrnehmung vieler Bürger.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Der festgenommene Syrer befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter – insbesondere, ob er Kontakte zu internationalen Terrornetzwerken hatte.

Selbstmord-Anschlag in Berlin verhindert Fazit

Eines steht jedoch fest: Deutschland ist verwundbar.
Und solange sich Schläfer unbemerkt in unserer Gesellschaft bewegen, solange gefährliche Personen ohne Aufenthaltsrecht hier leben und mehrere Wohnsitze führen können, bleibt Sicherheit ein brüchiges Versprechen. (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Außenminister Wadephul (CDU): keine Abschiebungen nach Syrien - Kritik wächst

Allerseelen - Gedenken an die Verstorbenen und die Kraft der Erinnerung

NIUS enthüllt: Interne ARD/ZDF-Schulungen zur Migrationssprache: Wie neutral ist die Berichterstattung wirklich?

Wenn Tiere sprechen könnten - die Geschichte von Milo und seinem kleinen Stoffhund

Rudozem Street Dog Rescue (RSDR): Tierschutz aus Bulgarien, der Leben verändert

Fuchsrettung Luke Rowles: Ein 15-Jähriger riskierte alles für einen Fuchs - Die berührende Story geht um die Welt

Allerheiligen - Ein Tag der Erinnerung, des Glaubens und der Hoffnung

Landgericht Dresden: Gericht lehnt Unterbringung ab - Iraker nach sexuellen Belästigungen wieder auf freiem Fuß

Vorsorgliches Abkochgebot für Trinkwasser in Wiesbaden

Hamburg: Kunst hilft Kindern. Luk Schäfer spendet Gemälde für traumatisierte Kinder - Start einer besonderen Spenden-Verdopplungsaktion

Weltrekordversuch Bachata-Choreografie: Neuwied tanzt für den guten Zweck

Sinfoniekonzert Fruchthalle Kaiserslautern - Farbenpracht und Sinnlichkeit am 14. November

Neue Demenz Studie: Schlaflosigkeit erhöht das Demenzrisiko

Queen bis zum Wahnsinn: 50-mal „Bohemian Rhapsody“ bei Rockland Radio in Folge!

Winternotprogramm Hamburg für Obdachlose: Einzelzimmer besser nutzbar machen

Die LINKE: Niemand darf ohne Krankenversicherung sein!

Schlagworte: #03.11.2025 #Adalla R. #Aktuell #Anschlag #Asyl #Aufenthaltsrecht #Berlin #Bundesanwaltschaft #Buschkrugallee #Deutschland #Extremismus #Fastenbrechen #Flüchtlingskrise #Gefährder #Geheimdienst #Gesellschaft #hk #Inland #Innere Sicherheit #Islamismus #Lindenstraße #Nachrichten #Nachrichtendienst #News #Politik #Polizei #Prävention #Ramadan #Schläfer #Selbstmord-Anschlag in Berlin verhindert #Selbstmordanschlag #Sicherheit #Sicherheitsbehörden #Sonnenallee #Syrer #Terroranschlag #Terrorgefahr #Terrorismus #Verfassungsschutz #Weihnachtsmarkt

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com