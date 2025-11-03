Selbstmord-Anschlag in Berlin verhindert: Syrer (22) ohne Aufenthaltserlaubnis, aber mit drei Wohnsitzen festgenommen – Hamburg, Berlin – Der Fall eines 22-jährigen Syrers sorgt bundesweit für Entsetzen. Der Mann, der laut Ermittlern einen islamistisch motivierten Anschlag in der Hauptstadt plante, wurde von Spezialkräften festgenommen. Bei Durchsuchungen an drei Wohnanschriften in Berlin stießen die Ermittler auf Materialien zur Herstellung von Sprengsätzen sowie auf elektronische Speichermedien mit islamistischer Propaganda.
Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen mutmaßlichen Selbstmordanschlag von Adalla R. – eine sogenannte Märtyrertat. Der Verdächtige soll sich bereits intensiv mit den Methoden solcher Anschläge befasst haben. Besonders brisant: Der Syrer soll kein gültiges Aufenthaltsrecht in Deutschland gehabt haben, aber dennoch mehrere Wohnsitze angegeben haben – ein klarer Hinweis auf strukturelle Defizite in der Überwachung und im Meldesystem. Adalla R. hatte in Berlin scheinbar drei Wohnsitze: in der Buschkrugallee, der Sonnenallee und der Lindenstraße.
Der Fall macht deutlich, dass es in Deutschland keinen absoluten Schutz mehr gibt. Kein Betonpoller auf Weihnachtsmärkten, keine Sicherheitskontrolle kann verhindern, dass ein Einzelner sich radikalisiert und bereit ist, sein Leben im Namen einer Ideologie zu opfern. Gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn viele Feste und Märkte wieder Besucher anziehen, wächst die Angst in der Bevölkerung – und mit ihr die Erinnerung an den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz 2016.
Doch eine berechtigte Frage bleibt:
Warum müssen ausgerechnet unsere Feste geschützt werden?
Weihnachtsmärkte, Volksfeste oder Stadtfeiern – überall werden Poller, Absperrungen und schwer bewaffnete Polizisten eingesetzt, um mögliche Anschläge zu verhindern. Gleichzeitig finden islamische Feste wie Ramadan-Feiern oder das Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr) ohne derartige Sicherheitsvorkehrungen statt.
Ist das Zufall – oder ein Zeichen dafür, woher die Bedrohung tatsächlich ausgeht?
Diese ungleiche Sicherheitslage sorgt in der Bevölkerung zunehmend für Unverständnis. Während traditionelle deutsche Veranstaltungen unter strengem Schutz stehen, bleibt es bei religiösen Festen anderer Kulturen weitgehend ruhig – sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Sicherheitsarchitektur.
Sicherheitsbehörden betonen, dass die Gefährdungslage komplex sei und nicht pauschalisiert werden dürfe. Doch Fakt ist: Die meisten vereitelten Anschläge der letzten Jahre waren islamistisch motiviert. Das erklärt, warum vor allem christliche oder westlich geprägte Feste im Fokus stehen. Dennoch bleibt das ungute Gefühl, dass der Staat mit zweierlei Maß misst – zumindest in der Wahrnehmung vieler Bürger.
Der festgenommene Syrer befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen weiter – insbesondere, ob er Kontakte zu internationalen Terrornetzwerken hatte.
Selbstmord-Anschlag in Berlin verhindert Fazit
Eines steht jedoch fest: Deutschland ist verwundbar.
Und solange sich Schläfer unbemerkt in unserer Gesellschaft bewegen, solange gefährliche Personen ohne Aufenthaltsrecht hier leben und mehrere Wohnsitze führen können, bleibt Sicherheit ein brüchiges Versprechen. (hk)