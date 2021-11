EISENACH – CORONA-AKTUELL 24.11.2021: EISENACHER WEIHNACHTSMARKT WIRD GESCHLOSSEN

EISENACH (TH) – CORONA-AKTUELL 24.11.2021: Der Eisenacher Weihnachtsmarkt wird am morgigen Donnerstag, 25. November 2021, geschlossen.

Das gibt die Stadtverwaltung Eisenach bekannt. Grund ist die neue Corona-Verordnung des Freistaates Thüringen, die Weihnachtsmärkte und ähnlich geartete Veranstaltungen explizit verbietet. Erst am Montag war der Markt mit einer 2G-Zugangsbeschränkung eröffnet worden.

„Ich bin enttäuscht darüber, dass sich die Landesregierung nicht hat umstimmen lassen“, sagt Oberbürgermeisterin Katja Wolf. „Selbstverständlich ist die Landesregierung gefordert, für Entschädigung der Händler und Schausteller zu sorgen“, so die Oberbürgermeisterin weiter.

Die Stadtverwaltung Eisenach bemüht sich in Abstimmung mit dem Wartburgkreis, einzelnen Händler*innen in Form eines erweiterten Wochenmarktes eine Perspektive zu bieten. Mögliche Konzepte hierzu werden geprüft. Frühestens in der kommenden Woche wird es dazu nähere Informationen geben. Den Rechtsweg wird die Stadt Eisenach nicht beschreiten.

Stadt Eisenach