Europäischer Notruftag 2026: Freiwillige Feuerwehren leisten unverzichtbaren Beitrag für die Sicherheit der Stadt – Am 11. Februar 2026 macht der europaweite Notruftag auf die Bedeutung der einheitlichen Notrufnummer 112 aufmerksam. In der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg rückt in diesem Jahr besonders die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in den Fokus. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Stadt – im Ehrenamt und rund um die Uhr.
Wer in Neubrandenburg den Notruf 112 wählt, erreicht die integrierte Leitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Von dort werden Feuerwehr- und Rettungseinsätze koordiniert. Neben der Berufsfeuerwehr sind es vor allem die Freiwilligen Feuerwehren, die im Ernstfall schnell zur Stelle sind.
Ehrenamtliches Engagement mit großer Verantwortung: Rund zehn Prozent aller Feuerwehreinsätze 2025 im Stadtgebiet durch Freiwillige Feuerwehren
In Neubrandenburg engagieren sich aktuell 116 aktive Kameradinnen und Kameraden in den zwei Freiwilligen Feuerwehren der Stadt: Freiwillige Feuerwehr Neubrandenburg Innenstadt sowie Freiwillige Feuerwehr Neubrandenburg Oststadt.
Sie werden bei Bränden, technischen Hilfeleistungen, Unwettern und Großschadenslagen alarmiert – häufig zusätzlich zu Beruf, Familie und Alltag. Die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt stellt zudem mit der Wassergefahrengruppe eine Einheit des Katastrophenschutzes und übernimmt mit ihrem Mehrzweckboot Aufgaben bei Einsätzen auf und an Gewässern. Die Besonderheit der Freiwilligen Feuerwehr Oststadt liegt in ihrer fachlichen Spezialisierung für Einsätze mit gefährlichen Stoffen.
Im Jahr 2025 waren die beiden Freiwilligen Feuerwehren an 156 Einsätzen (2024: 146) beteiligt. Das entspricht einem Anteil von rund zehn Prozent aller Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet. Im Durchschnitt wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte dreimal pro Woche alarmiert.
Diese Zahlen unterteilen sich in
- 71 Einsätze (2024: 62) zur technischen Hilfestellung
- 50 Einsätze (2024: 31) wegen Brandalarms
- 6 Einsatzübungen/Sicherstellungen
Bei den Einsätzen der freiwilligen Feuerwehren konnten 2025 3 Menschen (2024: 3 Menschen, 1 Tier) gerettet werden.
Auch die Nachwuchsarbeit spielt eine wichtige Rolle: In den beiden Jugendfeuerwehren engagieren sich derzeit 38 Kinder und Jugendliche, die schrittweise an das Ehrenamt herangeführt werden.
Gemeinsam stark: Berufs- und Freiwillige Feuerwehr
Die Sicherheit in der Vier-Tore-Stadt basiert auf dem engen Zusammenspiel von Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehren. Einheitliche Ausbildung, abgestimmte Einsatzkonzepte und moderne Technik sorgen dafür, dass im Einsatzfall alle Handgriffe sitzen. Die Freiwilligen Feuerwehren sind damit ein unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen Gefahrenabwehr.
Jahresbilanz der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes
Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes der Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg rückten im Jahr 2025 insgesamt 9.170-mal aus.
Diese Zahl unterteilt sich in
- 7.725 Einsätze (2024: 7.688) des Rettungsdienstes und
- 1.445 Einsätze (2024: 1.474) der Feuerwehr,
- darunter 996 Einsätze (2024: 1.026) zur technischen Hilfestellung
- 446 Einsätze (2024: 448) wegen Brandalarms.
- 3 Einsatzübungen/Sicherstellungen
Durchschnittlich rückten die Kolleginnen und Kollegen demnach mehr als einmal pro Tag zu einem Brandeinsatz und etwa 21-mal pro Tag zu einem Einsatz des Rettungsdienstes aus.
Bei Feuerwehreinsätzen konnten im vergangenen Jahr 217 Menschen (2024: 256) und 95 Tiere (2024: 93) gerettet werden.
Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg ist in drei Wachabteilungen organisiert, die 87 Kolleginnen und Kollegen fahren sowohl Einsätze der Feuerwehr als auch des Rettungsdienstes.
Im Rettungsdienst wird gemeinsam mit der Rettungswache Nord des Eigenbetriebes Rettungsdienst des Landkreises sowie der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes rund um die Uhr die Einsatzbereitschaft für das Stadtgebiet sichergestellt.
Europäischer Notruftag 2026 – 112 – eine Nummer, viele Engagierte
Der europäische Notruftag erinnert daran, dass hinter der Nummer 112 Menschen stehen, die haupt- und ehrenamtlich Leben retten und unsere Stadt sichern.
Die Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg nutzt den Aktionstag, um den freiwillig Engagierten der Feuerwehren sowie allen Einsatzkräften für ihren Einsatz, ihre Zeit und ihre Bereitschaft zu danken.
***
Text: Neubrandenburg