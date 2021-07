Online Casinos und das Poker offiziell auf Landesebene legalisiert ab 1. Juli 2021.

Freizeit / Recht – Deutschlands Verhältnis zum Online Glücksspiel befand sich lange Zeit in einer Grauzone. Es war größtenteils illegal, außer für etwa 20 Betreiber, die eine Erlaubnis hatten. Es gab nicht viele legale Glücksspielseiten in Deutschland. Der langwierige Prozess eine Lizenz für Glücksspiele zu erhalten, war extrem hart und kompliziert. Nach der neuen Regelung, die ab dem 1. Juli in Kraft tritt, wird Deutschland die Online Casinos und das Poker offiziell auf Landesebene legalisieren.

Neue Online Casino in Deutschland 2021 werden sich darüber erfreuen. Die Gesetzgebung in Deutschland wurde auf einer Sitzung in Berlin verabschiedet, da Online Casino-Glücksspiele innerhalb der Grenzen Deutschlands derzeit nicht legal sind. Mit anderen Worten, Online Casinos können nicht legal arbeiten und ihre Dienste deutschen Spielern anbieten. Nichtsdestotrotz wird die neue Regulierung der iGaming-Industrie in Deutschland es deutschen Spielern erlauben, Online Casino-Spiele in neue Online Casino in Deutschland 2021 zu betreiben, die alle erforderlichen Lizenzen besitzen.Dies bedeutet, dass die deutsche iGaming-Industrie dank der neuen Regeln sehr positive Veränderungen erleben wird, da Online Poker Räume und Online Casinos höchstwahrscheinlich ab dem 1. Juli 2021 legalisiert werden.

Die Online Casino Spiele in Deutschland heute

Die Online Casino Glücksspiel Anbieter können heutzutage in Deutschland nach dem Glücksspielstaatsvertrag nicht legal arbeiten. Nach dem 1. Juli wird sich die iGaming-Regulierung in Bezug auf Online Casino-Glücksspiele ändern, da neue Regelungen in Kraft treten. Diese neuen Regelungen werden zu einer massiven Ausweitung der gesamten deutschen Online Casino Glücksspielindustrie führen. Kurz nach Bekanntgabe der neuen Regulierung hat die offizielle iGaming-Regulierungsbehörde, das Regierungspräsidium Darmstadt, über dreißig Anträge von Online Casino Betreibern erhalten, die ihren Service in dem Land anbieten wollen. Diese Anträge sind noch nicht genehmigt, aber einige von ihnen werden es sein, da der Juli 2021 näher rückt. Bevor Sie sich bei einem deutschen Online Casino anmelden, sollten Sie unbedingt andere regulierte, lizenzierte Spielstätten prüfen, damit Sie die richtige Entscheidung treffen und ein Online Casino auswählen können, das Ihren Präferenzen entspricht. Das wichtigste Kriterium bleibt die Lizenzierung und die Frage, ob sie legal arbeiten dürfen oder nicht.

Was müssen Sie wissen?

Auch bei den Sportwetten wird es mit neuen Regelungen einige Änderungen geben. So werden speziell Live-Wetten in begrenztem Umfang zugelassen, insbesondere Wetten auf Spielergebnisse und die nächsten möglichen Torschützen. Nach Sportwetten und Poker sollen auch andere Spiele im Casino in vollem Umfang zugelassen werden, inklusive der allseits beliebten Spielautomaten. Durch ihre Popularität unterliegen Slots einigen sehr strengen Vorgaben, die von jedem einzelnen angebotenen Casino eingehalten werden müssen. Zum Beispiel ist der Höchsteinsatz pro Drehung auf 1 € beschränkt, verbunden mit einem vorgeschriebenen Limit für Einzahlungen von 1000 €.

Auch müssen Spielautomaten von allen anderen Tischspielen separat angeboten werden und dürfen auf keinen Fall zwischen 6 Uhr und 21 Uhr angepriesen werden. Eine der wichtigsten Vorteile, die diese Neuerung mit sich bringen wird, ist der Verbraucherschutz. Der Gesetzgeber legt nun offiziell Standards fest, wodurch die Messlatte viel höher angesetzt wird und eine allgemeine höhere Sicherheit für alle Zocker gewährleistet wird.

Während diese Regulierungen dem Verbraucherschutz und mit den besten Absichten gemacht wurden, sind einige Spieler mit diesen Änderungen aus dem regulativen Umfeld ziemlich unglücklich. Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Sportkettenverbundes (DSWV) ist dies zwar ein positiver Schritt in Hinblick auf einen zeitgemäßen und regulierungskonformen Glücksspielmarkt. Allerdings könnten diese Gesetzesänderungen auch zu einigen „unerwünschten strukturellen Entwicklungen“ beitragen, die eine Vielzahl von Herausforderungen für die zukünftigen Regulierungen mit sich bringen könnten.

Viele Experten befürchten vor allem, dass diese Änderungen und Reglementierungen dazu führen könnten, dass sich Menschen nach anderen Optionen auf internationaler Ebene umsehen, wo die Höchstgrenzen viel höher sind. So steigt das Risiko auf zwielichtigen oder gar illegalen Webseiten zu spielen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese neuen Regelungen für alle auswirken werden, auch wenn sie noch so wohlwollend sein mögen, doch im Moment sind alle optimistisch.

***

Mittelrhein-Tageblatt – Wirtschaftsredaktion