Fuchsrettung Luke Rowles: Ein 15-Jähriger riskierte alles für einen Fuchs – Die berührende Story geht um die Welt – In sozialen Netzwerken kursiert seit Jahren ein Foto eines Jugendlichen, der einen verletzten Fuchs im Arm hält – häufig wird der Name Luke Rowles genannt und eine dramatische Rettungsgeschichte erzählt. Eine unabhängige, zeitgenössische Primärquelle für die geschilderten Umstände konnten wir jedoch nicht finden. Die Familie Rowles engagiert sich tatsächlich seit 2007 mit der Organisation Rudozem Street Dog Rescue (RSDR) im Tierschutz in Bulgarien.
Demnach soll Luke, damals 15 Jahre alt, Zeuge einer grausamen Szene geworden sein: Eine Gruppe Männer habe auf einen gefesselten Fuchs eingetreten, dessen Maul mit Klebeband versiegelt gewesen sei. Ohne zu zögern, sei der Junge auf die Täter zugerannt, habe das Tier an sich genommen und in Sicherheit gebracht – trotz des Risikos, selbst verletzt zu werden. Das verbreitete Foto zeigt einen jungen Mann mit einem offenbar erschöpften, verletzten Fuchs im Arm – sein Hemd ist verschmutzt, sein Blick ernst und mitfühlend.
Ob die Geschichte exakt so geschehen ist, bleibt unbestätigt. Dennoch hat sie weltweit Millionen Menschen berührt. Denn sie steht symbolisch für das, was Mitgefühl und Mut bewirken können – vor allem dann, wenn jemand nicht wegschaut, sondern handelt.
Luke Rowles, das ist gesichert, hat später gemeinsam mit seiner Familie in Bulgarien ein Tierheim gegründet, das heute zu den bekanntesten privaten Tierschutzprojekten der Region gehört. Unter dem Namen Rudozem Street Dog Rescue kümmern sich Luke und seine Angehörigen um verlassene Hunde und Katzen, retten verletzte Tiere von der Straße und vermitteln sie in liebevolle Zuhause.
Ob die Fuchsrettung tatsächlich der Auslöser war oder nur eine inspirierende Erzählung – sie hat eine wichtige Botschaft: Jeder kann etwas tun. Und manchmal reicht ein einziger Moment, um ein Leben zu verändern – ob das eines Menschen oder eines Tieres.
Vielleicht ist genau das der Grund, warum Lukes Geschichte, wahr oder nicht, bis heute weitergetragen wird. Sie erinnert daran, dass Mut und Mitgefühl keine Altersgrenze kennen – und dass die Welt dringend mehr Menschen braucht, die sich für jene einsetzen, die keine Stimme haben. (hk)