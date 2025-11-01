Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Fuchsrettung Luke Rowles: Ein 15-Jähriger riskierte alles für einen Fuchs – Die berührende Story geht um die Welt

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Hamburg, Kinder und Jugend, News-Europa, Sonstige Länder, Soziales und Leben, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Tierliebe & Tierschutz, Tiermagazin

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Fuchsrettung-Luke-Rowles-Rudozem-Street-Dog-Rescue-Tierschutz-Bulgarien

Fuchsrettung Luke Rowles: Ein 15-Jähriger riskierte alles für einen FuchsDie berührende Story geht um die Welt – In sozialen Netzwerken kursiert seit Jahren ein Foto eines Jugendlichen, der einen verletzten Fuchs im Arm hält – häufig wird der Name Luke Rowles genannt und eine dramatische Rettungsgeschichte erzählt. Eine unabhängige, zeitgenössische Primärquelle für die geschilderten Umstände konnten wir jedoch nicht finden. Die Familie Rowles engagiert sich tatsächlich seit 2007 mit der Organisation Rudozem Street Dog Rescue (RSDR) im Tierschutz in Bulgarien.

Demnach soll Luke, damals 15 Jahre alt, Zeuge einer grausamen Szene geworden sein: Eine Gruppe Männer habe auf einen gefesselten Fuchs eingetreten, dessen Maul mit Klebeband versiegelt gewesen sei. Ohne zu zögern, sei der Junge auf die Täter zugerannt, habe das Tier an sich genommen und in Sicherheit gebracht – trotz des Risikos, selbst verletzt zu werden. Das verbreitete Foto zeigt einen jungen Mann mit einem offenbar erschöpften, verletzten Fuchs im Arm – sein Hemd ist verschmutzt, sein Blick ernst und mitfühlend.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Ob die Geschichte exakt so geschehen ist, bleibt unbestätigt. Dennoch hat sie weltweit Millionen Menschen berührt. Denn sie steht symbolisch für das, was Mitgefühl und Mut bewirken können – vor allem dann, wenn jemand nicht wegschaut, sondern handelt.

Luke Rowles, das ist gesichert, hat später gemeinsam mit seiner Familie in Bulgarien ein Tierheim gegründet, das heute zu den bekanntesten privaten Tierschutzprojekten der Region gehört. Unter dem Namen Rudozem Street Dog Rescue kümmern sich Luke und seine Angehörigen um verlassene Hunde und Katzen, retten verletzte Tiere von der Straße und vermitteln sie in liebevolle Zuhause.

Fuchsrettung Luke Rowles

Ob die Fuchsrettung tatsächlich der Auslöser war oder nur eine inspirierende Erzählung – sie hat eine wichtige Botschaft: Jeder kann etwas tun. Und manchmal reicht ein einziger Moment, um ein Leben zu verändern – ob das eines Menschen oder eines Tieres.

Vielleicht ist genau das der Grund, warum Lukes Geschichte, wahr oder nicht, bis heute weitergetragen wird. Sie erinnert daran, dass Mut und Mitgefühl keine Altersgrenze kennen – und dass die Welt dringend mehr Menschen braucht, die sich für jene einsetzen, die keine Stimme haben. (hk)

Mittelrhein-Tageblatt Tierliebe-Tiergeschichten-Tierschutz

Das könnte Sie auch interessieren ...

Wenn Tiere sprechen könnten - die Geschichte von Milo und seinem kleinen Stoffhund

Rudozem Street Dog Rescue (RSDR): Tierschutz aus Bulgarien, der Leben verändert

Allerheiligen - Ein Tag der Erinnerung, des Glaubens und der Hoffnung

Landgericht Dresden: Gericht lehnt Unterbringung ab - Iraker nach sexuellen Belästigungen wieder auf freiem Fuß

Vorsorgliches Abkochgebot für Trinkwasser in Wiesbaden

Hamburg: Kunst hilft Kindern. Luk Schäfer spendet Gemälde für traumatisierte Kinder - Start einer besonderen Spenden-Verdopplungsaktion

Weltrekordversuch Bachata-Choreografie: Neuwied tanzt für den guten Zweck

Sinfoniekonzert Fruchthalle Kaiserslautern - Farbenpracht und Sinnlichkeit am 14. November

Neue Demenz Studie: Schlaflosigkeit erhöht das Demenzrisiko

Queen bis zum Wahnsinn: 50-mal „Bohemian Rhapsody“ bei Rockland Radio in Folge!

Winternotprogramm Hamburg für Obdachlose: Einzelzimmer besser nutzbar machen

Die LINKE: Niemand darf ohne Krankenversicherung sein!

Pflege- und Adoptiveltern im Landkreis Rotenburg (Wümme) gesucht - Info-Abend am 12. November

Unsere Arbeit wirkt - Diakonie Hamburg startet neues Karriereportal

5-Sterne Hotel schlossgut gross schwansee: Adventszeit in der Natur mit Schloss-Atmosphäre

8. Nacht der Lichtkunst: Lichtreise in Hamm

Schlagworte: #01.11.2025 #Aktuell #Allerheiligen #Bulgarien #Fuchsrettung #Fuchsrettung Luke Rowles #hk #Inspiration #Luke Rowles #Mitgefühl #Mut #Nachrichten #News #RSDR #Rudozem Street Dog Rescue #Tierhilfe #Tierliebe & Tierschutz #Tierquälerei #Tierschutz #Tierschutz in Bulgarien

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com