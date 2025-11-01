Rudozem Street Dog Rescue (RSDR): Tierschutz aus Bulgarien, der Leben verändert – Rudozem Street Dog Rescue (RSDR) ist eine gemeinnützige Stiftung im Süden Bulgariens. Seit 2009 rettet die von der Familie Rowles gegründete Organisation Straßenhunde und -katzen, versorgt sie medizinisch, kastriert und vermittelt sie nach strengen Kriterien in liebevolle Zuhause in Europa. Offiziell registriert ist RSDR unter der Foundation No. 175647065.
Wie alles begann
Tony und Diane Rowles zogen mit ihren Kindern nach Bulgarien und wurden dort unmittelbar mit dem Leid der Straßentiere konfrontiert. Was mit spontaner Hilfe begann, entwickelte sich rasch zu einer Lebensaufgabe. Aus dem Engagement einer einzigen Familie entstand ein anerkanntes Tierschutzprojekt, das heute über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist.
Was Rudozem Street Dog Rescue (RSDR) täglich leistet
Die Organisation kümmert sich um verletzte, ausgesetzte oder misshandelte Tiere und bietet ihnen einen sicheren Platz im eigenen Shelter. Dort werden sie medizinisch behandelt, geimpft, kastriert und auf eine mögliche Vermittlung vorbereitet.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Kastrations- und Impfprogrammen, um das Leid der Straßentiere nachhaltig zu verringern und Krankheiten vorzubeugen. Viele der geretteten Hunde und Katzen finden über geprüfte Adoptionsverfahren ein neues Zuhause in Ländern wie Deutschland, den Niederlanden oder Großbritannien.
Transparenz und Vertrauen
RSDR legt großen Wert auf Offenheit. Alle Ausgaben, Projekte und Fortschritte werden regelmäßig über soziale Medien und den eigenen Webauftritt veröffentlicht. Unterstützer können genau nachvollziehen, wohin ihre Spenden fließen – ob für Futter, Medikamente, Kastrationen oder den Ausbau des Shelters.
Herausforderungen und Zukunft
Trotz des Erfolgs bleibt der Alltag von RSDR eine ständige Herausforderung. Der Shelter ist oft überfüllt, die Winter sind hart, und die medizinische Versorgung vieler Tiere ist teuer. Hinzu kommen rechtliche Auflagen und die logistische Organisation der Auslandsvermittlungen. Doch dank der anhaltenden Unterstützung von Tierfreunden in ganz Europa kann die Familie Rowles ihre Arbeit fortsetzen – Tag für Tag, Tier für Tier.
Hoffnung für Bulgariens Straßentiere
Rudozem Street Dog Rescue steht heute als Symbol für Mitgefühl und Beharrlichkeit. Es zeigt, was Einzelne bewirken können, wenn sie Verantwortung übernehmen und hinschauen, wo andere wegsehen. Wer den Tierschutz in Bulgarien aktiv unterstützen möchte, kann durch Spenden, Patenschaften oder Adoptionen direkt helfen – und damit Leben retten. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite www.streetdogrescue.com (hk)
Quellen: streetdogrescue.com, RSDR Facebook, RSDR Webstore, Stornoway Gazette, RSDR Blog.