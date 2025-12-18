Für ein selbstbestimmtes Leben im Alter: Niedersachsen investiert eine Million Euro in die Förderung innovativer Projekte – Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung legt zum 01. Januar 2026 das erfolgreiche Förderprogramm „Wohnen und Pflege im Alter“ neu auf. Dank weiterentwickelter Kriterien können künftig Vorhaben gefördert werden, die z.B. durch bürgerschaftliches Engagement, generationenübergreifende und inklusive Ansätze, innovative Pflegekonzepte oder die Nutzung ortsbildprägender Gebäude überzeugen. Damit soll älteren Menschen – auch bei Pflegebedarf – ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung ermöglicht werden.
„Mit der neuen Förderrichtlinie setzen wir in Niedersachsen ein klares Signal“, betont Niedersachsens Sozialminister Dr. Andreas Philippi. „Wir wollen, dass landesweit innovative Wohnprojekte entstehen, die sich nachhaltig im Quartier verankern. Deshalb schaffen wir die finanzielle Grundlage für Projekte, die nicht nur Wohnraum bieten, sondern Gemeinschaft, Teilhabe und Würde im Alter sichern.“
Hierfür stellt das Land ab dem kommenden Jahr erneut eine Million Euro jährlich zur Verfügung. Jedes einzelne Förderprojekte hat dabei Anspruch auf einen Zuschuss bis zu 100.000 Euro. Förderanträge für einen Projektbeginn im Jahr 2026 können bis zum 01. April 2026 beim Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und Familie (LS) gestellt werden. Der Förderzeitraum läuft bis 31. Dezember 2031.
Hintergrund:
Im Zuge des demografischen Wandels mit einer stetig zunehmenden Zahl von Pflegebedürftigen ist es grundlegendes Interesse des Landes, für das Leben im Alter Rahmenbedingungen zu schaffen, die es älteren Menschen ermöglichen, so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben. Dies betrifft die bedarfsgerechte Gestaltung sowohl der vor-/pflegerischen Versorgungssituation als auch des übergreifenden Wohn- und Lebensumfeldes der Betroffenen insgesamt. Vor diesem Hintergrund fördert das Land Niedersachsen die Umsetzung modellhafter regionaler Projekte (insbesondere im ländlichen Raum), die ein weitgehend selbstständiges Leben älterer Menschen in einem häuslichen Wohnumfeld auch bei Hochaltrigkeit oder Pflegebedürftigkeit ermöglichen. Mittlerweile kann das Programm „Wohnen und Pflege im Alter“ an die Erfahrungen aus rund 130 Modellprojekten der vergangenen zehn Jahre anknüpfen und bringt „Best Practice“ in die Fläche.
Weitere Informationen zur Förderrichtlinie und zur Antragstellung gibt es auf der Website des Niedersächsischen Sozialministeriums: www.ms.niedersachsen.de/wohnenundpflege.
Text: Nds. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung