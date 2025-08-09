Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

FW Bremerhaven: Brand Klushof Bremerhaven – Dachstuhlbrand in einem Eckgebäude

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Blaulicht, Bremen, Deutschland-News

Brand Klushof Bremerhaven
Bild Dachstuhlbrand Klushof © Feuerwehr Bremerhaven

Brand Klushof Bremerhaven – Am 09.08.2025 gegen 04:50 Uhr wurde der erste Löschzug der Berufsfeuerwehr Bremerhaven und die Freiwillige Feuerwehr Lehe zu einem Wohnungsbrand im Ortsteil Klushof alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle brannte es in einem leerstehenden dreigeschossigen Eckgebäude mit ausgebautem Dachgeschoss. Die Flammen schlugen bereits aus mehreren Dachfenstern einer Dachgeschosswohnung. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Dachtragwerk übergegriffen. Zur Brandbekämpfung und Sicherung des Nachbargebäudes wurde umgehend eine zweite Drehleiter nachgefordert.

Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer im Innenangriff. Über beide Drehleitern wurde eine Außenbrandbekämpfung eingeleitet, dafür wurden Teile des Daches aufgenommen. Eine Ausbreitung auf das Nachbargebäude könnte somit verhindert werden. Der Energieversorger stellte zeitweise den Strom im betroffenen Gebiet ab.

Der Einsatz dauert bis ca. 09:00 Uhr

Bild & Text: Feuerwehr Bremerhaven

Schlagworte: #09.08.2025 #Aktuell #Blaulicht #Brand #Brand Klushof #Brand Klushof Bremerhaven #Brandbekämpfung #Bremerhaven #Feuer #Feuerwehr #Feuerwehr Bremerhaven #Nachrichten #News #Polizeimeldung #Polizeimeldungen

