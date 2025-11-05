Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Gänseessen im Ratinger Brauhaus

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Nordrhein-Westfalen, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Ratingen-NRW

Gänseessen im Ratinger Brauhaus„Gans gemütlich“ – gemeinsames EssenRatingen. Der Seniorentreff Ratingen-Süd und die Siedlergemeinschaft 1936 gehen gemeinsam aus:

Am Martinstag, Dienstag, 11. November, trifft man sich um 12.30 Uhr im Ratinger Brauhaus, um bei knuspriger Gans, leckeren Beilagen und einem Glas Bier oder Wein ein paar schöne Stunden in geselliger Runde zu genießen.

Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Geschichten aus der Nachbarschaft“, mit dem der Seniorentreff Ratingen-Süd und seine Partner regelmäßig Gelegenheiten schaffen, um Kontakte zu stärken und das Miteinander im Quartier zu fördern.

Der Preis für das Gänsemenü beträgt 29,50 Euro pro Person. Getränke sind im Preis nicht enthalten. Alternativ kann auch à la carte bestellt werden. Anmeldungen nimmt die Leiterin des Seniorentreffs Süd, Martina Schröder, unter Telefon 02102 550-5085 entgegen.

Rezepte zum Abnehmen und Schlemmen

***
Text: Stadt Ratingen

Das könnte Sie auch interessieren ...

Weihnachtsmärkte erhalten, Sicherheit gemeinsam gewährleisten“ - OB Conradt fordert Entlastung der Kommunen bei Sicherheitskosten

Martinsumzüge in NRW abgesagt - Wenn Sicherheit die Laternen löscht

RAPUNZEL - Das märchenhafte Musical - Weltpremiere 2027

DPolG begrüßt Verbot Muslim Interaktiv - Wendt fordert weitere Schritte zum Schutz der Demokratie

Deutschland verliert ein Stück Kultur - Weihnachtsmärkte werden umbenannt in Wintermarkt oder Genussmarkt

Erster Weihnachtsmarkt in Deutschland abgesagt - Die bittere Realität hinter Pollern und Polizeischutz

Lange Nacht der Thermen in Hessen

DÜRR: Chaotischer Streit in der Union offenbart das Feststecken in alten Denkmustern

Alice Weidel (AfD): Anschlag knapp verhindert - CDU-Abschiebestopp nach Syrien gefährdet die Sicherheit der eigenen Bürger

Messer­attacke von Würzburg - Keine Abschiebung des 3-fachen Mörders aus Somalia!

Außenminister Wadephul (CDU): keine Abschiebungen nach Syrien - Kritik wächst

Selbstmord-Anschlag in Berlin verhindert: Syrer (22) ohne Aufenthaltserlaubnis, aber mit drei Wohnsitzen festgenommen

Allerseelen - Gedenken an die Verstorbenen und die Kraft der Erinnerung

Wenn Tiere sprechen könnten - die Geschichte von Milo und seinem kleinen Stoffhund

Rudozem Street Dog Rescue (RSDR): Tierschutz aus Bulgarien, der Leben verändert

Fuchsrettung Luke Rowles: Ein 15-Jähriger riskierte alles für einen Fuchs - Die berührende Story geht um die Welt

Schlagworte: #05.11.2025 #11. November 2025 #Aktuell #Gänseessen im Ratinger Brauhaus #Geschichten aus der Nachbarschaft #Nachrichten #News #Ratinger Brauhaus #Seniorentreff Ratingen-Süd #Siedlergemeinschaft 1936 #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com