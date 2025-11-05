Gänseessen im Ratinger Brauhaus – „Gans gemütlich“ – gemeinsames Essen – Ratingen. Der Seniorentreff Ratingen-Süd und die Siedlergemeinschaft 1936 gehen gemeinsam aus:
Am Martinstag, Dienstag, 11. November, trifft man sich um 12.30 Uhr im Ratinger Brauhaus, um bei knuspriger Gans, leckeren Beilagen und einem Glas Bier oder Wein ein paar schöne Stunden in geselliger Runde zu genießen.
Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Geschichten aus der Nachbarschaft“, mit dem der Seniorentreff Ratingen-Süd und seine Partner regelmäßig Gelegenheiten schaffen, um Kontakte zu stärken und das Miteinander im Quartier zu fördern.
Der Preis für das Gänsemenü beträgt 29,50 Euro pro Person. Getränke sind im Preis nicht enthalten. Alternativ kann auch à la carte bestellt werden. Anmeldungen nimmt die Leiterin des Seniorentreffs Süd, Martina Schröder, unter Telefon 02102 550-5085 entgegen.
***
Text: Stadt Ratingen