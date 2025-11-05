Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Haus fast ohne Heizung: Wohnungsbau einfach bezahlbar

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Bauen und Wohnen, Bayern, Buntes, Deutschland-News, Thema Umwelt und Natur, Themen und Tipps A - R, Zentral-Ratgeber

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Bayern

Haus fast ohne Heizung: Wohnungsbau einfach bezahlbarGebäudetyp-e: Erstes Pilotvorhaben fertiggestellt

  • Kosteneinsparung von rund 15 Prozent
  • Ziel: einfacher Bauen, Kosten senken, Bürokratie abbauen
  • Gebaute Beispiele laden zum Lernen und Nachmachen ein

Mit dem „Haus fast ohne Heizung“ wurde jetzt das erste von insgesamt 19 Pilotvorhaben zum Gebäudetyp-e in Bayern fertiggestellt. Bauminister Bernreiter freute sich: „Das Haus fast ohne Heizung macht vor, wie bezahlbarer Wohnungsbau einfach gelingen kann. In Bayern gehen wir nur mit Zahlen nach draußen, die von der Realität gedeckt sind: Die Bauwerkskosten liegen hier mit 2.950 Euro je Quadratmeter Wohnfläche rund 15 Prozent unter denen konventioneller Mehrfamilienhäuser. Ich habe mich selbst überzeugt: Da ist qualitätvoller Wohnraum entstanden! Der Ansatz ist geschickt Kosten einzusparen, wo es nicht wehtut, aber konventionelle Gebäude übers Ziel hinausschießen.“

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Franken

Dicke Wände aus holzfasergefüllten Wärmedämmziegeln halten das Gebäude im Winter warm und im Sommer angenehm kühl. Durch ein kluges Wärme- und Belüftungskonzept reicht die Sonneneinstrahlung und die natürliche Abwärme der Bewohner für stets behagliche Innentemperaturen – und das ohne Heizung. Lediglich wenn es sehr kalt wird, kommt ein sogenanntes Heizpapier im Fußboden zum Einsatz. Der Bauherr, die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH (GWG), hat beim Bau nach Möglichkeit recycelte und voll recyclingfähige Baustoffe verwendet – das schont auch die Umwelt. Die Mieter profitieren von einem Mieterstrommodell mit PV-Anlage auf dem eigenen Gründach. Ein niedriger Stellplatzschlüssel ermöglicht den Verzicht auf eine Tiefgarage und spart so Kosten in Bau und Betrieb. Die 15 Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen sind durchgehend barrierefrei und damit altersgerecht und verfügen alle über einen eigenen Balkon oder eine kleine Terrasse. Der Bau wurde durch den Freistaat in der Einkommensorientierten Förderung unterstützt: So sind Kaltmieten ab 6,60 Euro je Quadratmeter möglich.

Der Gebäudetyp-e wird in Bayern konsequent weiterverfolgt, um neue Lösungen für das Bauen und Wohnen zu ermöglichen. Die Anforderungen an Gebäude müssen praxisnah und bezahlbar bleiben. Die bayerischen Pilotprojekte schaffen die Grundlage, um diese Ziele zu erreichen. Christian Bernreiter, Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr sagte: „Beim Gebäudetyp-e reduzieren wir überzogene Baustandards, senken so Kosten und hinterfragen bürokratische Vorgaben. Das „e“ steht für einfach oder experimentell. In den bayernweit 19 Pilotprojekten setzen wir dazu gemeinsam mit unseren Partnern derzeit unterschiedliche Ansätze in der Praxis um und untersuchen die Ergebnisse systematisch. Dabei verzichten wir weder auf Sicherheit noch auf Qualität – im Gegenteil: kluge, einfache Lösungen sind vielfach für die Bewohner komfortabler und vor allem günstiger im Betrieb. Bauherren und Planer möchte ich dazu einladen sich die Pilotprojekte anzuschauen und passende Ansätze in ihre Projekte zu übernehmen. Das bringt einen echten Mehrwert!“

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Haus fast ohne Heizung Austellung

Eine Ausstellung zum „Gebäudetyp-e“ ist noch bis 11. November 2025 jeweils von Montag bis Freitag, von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Foyer des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr, Franz-Josef-Strauß-Ring 4, 80539 München zu sehen.

Homepage zum Gebäudetyp-e mit Kurzübersicht zu den 19 Pilotprojekten: https://www.bauen.bayern.de/miniwebs/gebaeudetyp-e/index.php

***
Text: Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Das könnte Sie auch interessieren ...

Weihnachtsmärkte erhalten, Sicherheit gemeinsam gewährleisten“ - OB Conradt fordert Entlastung der Kommunen bei Sicherheitskosten

Martinsumzüge in NRW abgesagt - Wenn Sicherheit die Laternen löscht

RAPUNZEL - Das märchenhafte Musical - Weltpremiere 2027

Gänseessen im Ratinger Brauhaus

DPolG begrüßt Verbot Muslim Interaktiv - Wendt fordert weitere Schritte zum Schutz der Demokratie

Deutschland verliert ein Stück Kultur - Weihnachtsmärkte werden umbenannt in Wintermarkt oder Genussmarkt

Erster Weihnachtsmarkt in Deutschland abgesagt - Die bittere Realität hinter Pollern und Polizeischutz

Lange Nacht der Thermen in Hessen

DÜRR: Chaotischer Streit in der Union offenbart das Feststecken in alten Denkmustern

Alice Weidel (AfD): Anschlag knapp verhindert - CDU-Abschiebestopp nach Syrien gefährdet die Sicherheit der eigenen Bürger

Messer­attacke von Würzburg - Keine Abschiebung des 3-fachen Mörders aus Somalia!

Außenminister Wadephul (CDU): keine Abschiebungen nach Syrien - Kritik wächst

Selbstmord-Anschlag in Berlin verhindert: Syrer (22) ohne Aufenthaltserlaubnis, aber mit drei Wohnsitzen festgenommen

Allerseelen - Gedenken an die Verstorbenen und die Kraft der Erinnerung

Wenn Tiere sprechen könnten - die Geschichte von Milo und seinem kleinen Stoffhund

Rudozem Street Dog Rescue (RSDR): Tierschutz aus Bulgarien, der Leben verändert

Schlagworte: #05.11.2025 #Aktuell #Bayerisches Staatsministerium für Wohnen Bau und Verkehr #Bayern #Gebäudetyp-e #Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt GmbH #Haus fast ohne Heizung #Nachrichten #News #Wohnungsbau einfach bezahlbar

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com