Gappenach – Am Sonntag, den 02.02.20/ ca. 03:45 h kommt es im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung in der Gemeindehalle in Gappenach zu sexuellen Belästigungen – Begrapschen – eines stark angetrunkenen 44-jährigen Mannes gegenüber mehreren Frauen.

Soweit bekannt fasste er dabei ihm unbekannte Frauen ans Gesäß. Im vorliegenden Sachverhalt sind jedoch lediglich die Personalien einer Geschädigten bekannt.

Weitere Geschädigte mögen sich daher mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung setzen.

Polizeidirektion Mayen