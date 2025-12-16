Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Hannover Stadt prüft Hilfsangebote für drogensüchtige Menschen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hannover, Niedersachsen, Politik, Stadt-News, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Hannover

Hannover Stadt prüft Hilfsangebote für drogensüchtige Menschen – Die Landeshauptstadt Hannover hat die Entwicklung der offenen Drogenszene in Linden-Süd im Blick. In einem Vororttermin prüften gestern, 15. Dezember, die Stadtspitze der Landeshauptstadt Hannover (LHH) zusammen mit der Polizeidirektion Hannover, dem Fachbereich Öffentliche Ordnung und dem Sozialdezernat im Stadtteil Linden verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation. Dabei wurde das sogenannte „Rondell“ (Roesebeckstraße) als feste Aufenthaltsfläche für drogensüchtige Menschen ausgeschlossen.

Stattdessen soll die Situation an der Drägerwiese durch gezielte Maßnahmen verbessert werden. Da die Zielgruppe vorwiegend Wohnadressen im Stadtteil Linden hat, ist hier ein stadtteilorientierter Ansatz erforderlich. Die Stadt plant im nächsten Schritt zu Beginn des neuen Jahres einen Austausch mit dem Bezirksrat und einen Beteiligungsdialog mit den Anwohner*innen, auf dem die Ideen vorgestellt und diskutiert werden sollen.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Niedersachsen

Oberbürgermeister Belit Onay betont: „Die Substitutionsbehandlungen in der nahe gelegenen Praxis sind ein wichtiges Angebot der Drogenhilfe für viele Menschen im Stadtbezirk. Wir nehmen aber die Beschwerden der Anwohner*innen der Drägerwiese ernst. Alle Menschen sollen sich sicher fühlen, sich aber auch frei im öffentlichen Raum aufhalten dürfen.“

Die Maßnahmen sollen dem Grundsatz folgen, dass offener Drogenkonsum und Drogenhandel nicht toleriert wird. Um dies sicherzustellen, soll mit Ordnungsmaßnahmen wie dem Rückschnitt der Büsche und einer zusätzlichen Beleuchtung vorgegangen werden. Ergänzend sind soziale, mobile Angebote für Personen geplant, die sich dort treffen und aufhalten. Insbesondere die Präsenz der Straßensozialarbeit unterschiedlicher Träger (Drogenkonsumraum Stellwerk, La Strada und Streetwork LHH) mit einer Kombination aus Beratung und Versorgung wird einen wesentlichen Baustein darstellen.

„Zusätzliche soziale Angebote für drogengebrauchende Menschen können gesundheitliche Risiken senken und den öffentlichen Raum entlasten. Voraussetzung sind eine enge Begleitung der Szene mit klaren Regeln, zielgruppengerechte Angebote sowie eine enge Abstimmung mit den Anwohnenden und der Polizei“, sagte Sozialdezernentin Sylvia Bruns.

Dr. Axel von der Ohe, Erster Stadtrat und Ordnungsdezernent erläuterte: „Der städtische Ordnungsdienst und die Polizei werden weiterhin regelmäßige niedrigschwellige Kontrollen durchführen, um offenen Konsum und Dealen zu unterbinden“.

DJ Nothilfe in Norddeutschland für DJs und Veranstalter

***
Text: Landeshauptstadt Hannover – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das könnte Sie auch interessieren ...

Pleitewelle in Deutschland verschärft sich - Insolvenzen 2025 auf neuem Hoch

1001 Namen - Klanginstallation am Musikgully vor dem Hauptbahnhof Hannover mit Margot Käßmann, Denise M`Baye, Herbert Schmalstieg und Stephan Weil

Kerstin Przygodda / Martin Reichardt: Mädchen schützen – dem Beispiel Österreichs beim Kinderkopftuchverbot folgen

Digitaler Stress? Zeit für eine Pause!

Loreley Touristik: Coca-Cola Weihnachtstruck gastiert an der Loreley

Hitlergruß im Klassenzimmer - Exklusive BR-Recherche: Umfrage zu menschen- oder demokratiefeindlichen Vorfällen an bayerischen Schulen

Tierversuche rückläufig - PETA fordert Regierung zu mehr Maßnahmen auf

Sozialwahl 2029: Selbstverwaltung macht Online-Wahlen möglich

DÜRR-Statement: Mit Friedrich Merz bekommen die Menschen die Rekordschulden der SPD und die Rentenpolitik von Robert Habeck

Tipp: So schützen Sie sich vor gefährlichen Noroviren

Messerattacke Illerkirchberg – 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg getötet: Tat erschütterte die ganze Gemeinde im Alb-Donau-Kreis

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) stellt 100.000 Euro aus Kollekten für Klagen von afghanischen Schutzsuchenden gegen die BRD zur Verfügung!

Krebserkrankung Thomas Gottschalk: seltener, besonders aggressiver Krebs diagnostiziert

DIGNITAS - Menschenwürdig leben - Menschenwürdig sterben: Ludwig A. Minelli legt sich zur Ruhe

13. Dezember 2025: Saunanacht im Vahrenwalder Bad Hannover

Adventskonzert der Stadtkapelle Saarbrücken am 7. Dezember in der Stiftskirche St. Arnual

Schlagworte: #16.12.2025 #Aktuell #Drägerwiese #Drogenhandel #Drogenhilfe #Drogenkonsum #Drogenkonsumraum Stellwerk #Drogenszene #Drogenszene in Linden-Süd #Hannover Stadt #Hilfsangebote für drogensüchtige Menschen #La Strada #Landeshauptstadt Hannover #Linden-Süd #Nachrichten #News #Politik #Polizeidirektion Hannover #Sozialeinrichtungen #Soziales #Sozialpolitik #Streetwork LHH

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com