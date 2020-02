Hannover – Verkehrsinformation zum Karnevalsumzug: Einschränkungen am kommenden Samstag für den Straßenverkehr

Erstellt in

Hannover (NI) – Verkehrsinformation: Am Sonnabend (22. Februar) findet in der Innenstadt der diesjährige Karnevalsumzug statt. Hierfür sind im Bereich der Innenstadt in der Zeit von 13 bis 16 Uhr folgende Straßen gesperrt:

Culemannstraße (Start) – Karmarschstraße – Köbelingerstraße – Am Markte – Hanns-Lilje-Platz – Seilwinderstraße – Osterstraße – Platz der Weltausstellung – Karmarschstraße – Kröpcke – Georgstraße – Schmiedestraße (Endpunkt).

Die Culemannstraße ist bereits ab 10 Uhr gesperrt, die restlichen Sperrungen werden bis spätestens 13 Uhr eingerichtet.

Besucher*innen werden gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Kraftfahrer*innen sollten die genannten Bereiche weiträumig umfahren.

Die Pressemitteilung im Original finden Sie unter: www.presseservice-hannover.de