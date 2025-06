Posted in

Historische Ereignisse am 1. Juni – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 1. Juni blicken wir auf eine Vielzahl historischer Ereignisse zurück, die in ganz unterschiedlichen Bereichen – von Politik über Technik bis hin zu Kultur und Sport – ihre Spuren hinterlassen haben. Besonders herausragend ist dabei die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels im Jahr 2016: Ein Jahrhundertbauwerk der Superlative, das die Schweiz und Europa enger miteinander verbindet. Doch auch viele andere wegweisende Entwicklungen fanden an diesem Tag statt.

1792 – Kentucky wird 15. Bundesstaat der USA

Mit der Aufnahme Kentuckys in die Vereinigten Staaten als 15. Bundesstaat wächst die junge Nation weiter. Isaac Shelby, ein Veteran des Unabhängigkeitskriegs, wird zum ersten Gouverneur des neuen Commonwealth gewählt.

1796 – Tennessee wird 16. US-Bundesstaat

Nur vier Jahre nach Kentucky folgt Tennessee als weiterer Bundesstaat. Die Expansion der Vereinigten Staaten schreitet zügig voran.

1806 – Preußen führt Papiergeld ein

Mit der Ausgabe sogenannter Tresorscheine beginnt in Preußen die Ära des Papiergeldes – ein Meilenstein in der Geschichte des Finanzwesens.

1816 – Gründung der Oesterreichischen Nationalbank

Mit der Etablierung einer zentralen Notenbank legt das Habsburgerreich die Grundlage für ein modernes Währungssystem.

1848 – Erste Ausgabe der Neuen Rheinischen Zeitung

Karl Marx startet in Köln die linke Tageszeitung, die schnell zum Sprachrohr revolutionärer Ideen des 19. Jahrhunderts wird.

1850 – Österreich bringt erste Briefmarken heraus

Im Kaisertum Österreich erscheinen erstmals Briefmarken, ein Schritt hin zu einem organisierten Postwesen.

1878 – Handelsbeginn an der Tokioter Börse

Die junge Börse, gegründet am 15. Mai, startet offiziell mit dem Handel und entwickelt sich später zur zweitgrößten der Welt.

1882 – Fahrplanbetrieb durch den Gotthardtunnel

Mit dem planmäßigen Betrieb der Gotthardbahn durch den neuen Tunnel wird eine der wichtigsten Alpenverbindungen Europas geschaffen.

1906 – Start des Schweizer Postautos

Ein neues Kapitel im öffentlichen Verkehr der Schweiz beginnt: Das erste Postauto nimmt seinen Dienst auf.

1927 – Eröffnung des Hindenburgdamms

Die Insel Sylt wird per Damm mit dem Festland verbunden – eine technische Meisterleistung der Weimarer Republik.

1945 – Gründung von Sennheiser

Fritz Sennheiser gründet ein Unternehmen, das später weltweit für hochwertige Mikrofone und Kopfhörer bekannt wird.

1957 – Casio wird in Japan gegründet

Der Elektronikriese startet mit Rechenmaschinen und wird vor allem für digitale Uhren weltbekannt.

1958 – Charles de Gaulle wird Regierungschef

Inmitten der politischen Krise Frankreichs übernimmt General de Gaulle erneut die Regierungsverantwortung – der Beginn einer neuen Ära.

1961 – Zweites Fernsehprogramm der ARD

Die ARD startet ein zweites Fernsehprogramm, das später vom ZDF übernommen wird – ein wichtiger Schritt im deutschen Rundfunkwesen.

1961 – Die Pille kommt nach Deutschland

Mit der Einführung der Antibabypille durch die Schering AG beginnt in Deutschland eine neue Phase sexueller Selbstbestimmung.

1964 – Fußgänger erhalten Vorrang auf dem Zebrastreifen

Eine Änderung der Straßenverkehrsordnung stärkt die Rechte der Fußgänger – ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit.

1966 – Beatles-Effekte für Yellow Submarine

Während einer Aufnahmesession mit prominenten Gästen entstehen die skurrilen Soundeffekte des berühmten Beatles-Songs.

1969 – „Give Peace a Chance“ entsteht

Während eines Bed-Ins in Montreal nehmen John Lennon und Yoko Ono ihre Hymne für den Frieden auf – ein musikalisches Manifest gegen den Vietnamkrieg.

1972 – RAF-Mitglieder in Frankfurt verhaftet

Nach einer Schießerei nimmt die Polizei zentrale Mitglieder der Roten Armee Fraktion fest – ein Wendepunkt im deutschen Terrorismus.

1977 – Vertrag über Europäischen Rechnungshof tritt in Kraft

Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrags wird die finanzielle Kontrolle innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gestärkt.

1980 – Start von Videotext in Deutschland

ARD und ZDF starten den Videotext – ein digitales Informationssystem, das über Jahrzehnte Millionen Deutsche begleitet.

1980 – CNN nimmt Sendebetrieb auf

Ted Turners Nachrichtensender CNN geht in den USA auf Sendung – der erste 24-Stunden-Newskanal der Welt.

1988 – Grubenunglück in Stolzenbach

Bei einer Explosion im Borkener Braunkohlerevier sterben 51 Bergleute. Sechs Überlebende werden nach mehr als 65 Stunden aus einer Luftblase gerettet – ein Wunder der Technik und Ausdauer.

1990 – Chemnitz erhält seinen alten Namen zurück

Nach einem erfolgreichen Bürgerentscheid wird Karl-Marx-Stadt offiziell wieder in Chemnitz umbenannt – ein symbolischer Akt der Wendezeit.

2000 – Expo 2000 startet in Hannover

Die erste Weltausstellung auf deutschem Boden öffnet ihre Tore – mit großem Anspruch, aber gemischter Resonanz.

2009 – Bing startet als neue Suchmaschine

Microsoft geht mit Bing ins Rennen gegen Google – ein Versuch, den Suchmaschinenmarkt zu beleben.

2009 – General Motors meldet Insolvenz an

Der traditionsreiche Autobauer General Motors muss unter Chapter 11 Insolvenz anmelden und wird schließlich teilverstaatlicht – ein historischer Tiefpunkt der US-Autoindustrie.

2012 – Schlecker wird abgewickelt

Nach der Insolvenz des Drogeriekonzerns entscheidet die Gläubigerversammlung über die endgültige Abwicklung – über 13.000 Arbeitsplätze sind betroffen.

2013 – FC Bayern München gewinnt das Triple

Als erstes deutsches Team sichert sich der FC Bayern Meisterschaft, Pokal und Champions League – ein beispielloser Erfolg im Fußball.

2016 – Eröffnung des Gotthard-Basistunnels

Nach 17 Jahren Bauzeit wird der mit 57 Kilometern längste Eisenbahntunnel der Welt offiziell eingeweiht. Der Tunnel ist ein Meilenstein der Ingenieurskunst und ein Symbol für die europäische Verkehrsinfrastruktur.

Viele dieser Ereignisse haben ganze Generationen geprägt – von politischen Wendepunkten bis hin zu technischen Meisterleistungen. Sie erinnern uns daran, wie facettenreich unsere Geschichte ist und wie sehr sich die Welt an einem einzigen Tag verändern kann.

