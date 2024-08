Historische Ereignisse am 11. August

Der 11. August markiert im Laufe der Geschichte zahlreiche bedeutende Ereignisse, die die Weltpolitik, Kultur und Technologie nachhaltig beeinflusst haben. Heute blicken wir auf einige dieser Momente zurück.

1899: Kaiser Wilhelm II. eröffnet den Dortmund-Ems-Kanal

Am 11. August 1899 weihte Kaiser Wilhelm II. den Dortmund-Ems-Kanal feierlich ein. Dieser Kanal, der das östliche Ruhrgebiet mit der Nordsee verbindet, war ein bedeutendes Infrastrukturprojekt, das die wirtschaftliche Entwicklung der Region nachhaltig förderte. Er ermöglichte den direkten Transport von Gütern wie Kohle und Stahl zu den norddeutschen Häfen und von dort in die weite Welt.

1922: Friedrich Ebert erklärt das „Lied der Deutschen“ zur Nationalhymne

Am 11. August 1922 bestimmte Reichspräsident Friedrich Ebert das „Lied der Deutschen“ zur Nationalhymne des Deutschen Reiches. Die Entscheidung, das von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 verfasste Lied auszuwählen, sollte die Einheit und den patriotischen Geist der Weimarer Republik stärken. Die Melodie stammt von Joseph Haydn und war ursprünglich ein Kaiserhymne.

1934: Die ersten Gefangenen auf Alcatraz

Am 11. August 1934 wurden die ersten Gefangenen auf die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht von San Francisco gebracht. Diese Insel sollte zu einem der bekanntesten Hochsicherheitsgefängnisse der USA werden, das einige der gefährlichsten Kriminellen der Nation beherbergte. Alcatraz, auch „The Rock“ genannt, war für seine Unausweichlichkeit bekannt und ist bis heute ein Symbol für die härtesten Haftbedingungen.

1973: Die Geburtsstunde des Hip-Hops

Am 11. August 1973 fand in der Bronx, New York City, eine Geburtstagsparty statt, die als Geburtsstunde des Hip-Hops in die Geschichte einging. Kool DJ Herc legte bei der Feier seiner Schwester Platten auf und entwickelte dabei neue Techniken, die später die Grundlage für das DJing und die Hip-Hop-Kultur bildeten. Dieser Abend gilt als Meilenstein in der Entstehung einer Musikrichtung, die weltweit Millionen von Menschen beeinflussen sollte.

1986: Geschwindigkeitsrekord für Hubschrauber

Am 11. August 1986 erreichte ein Westland Lynx AH MK. 1 mit 400,87 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Hubschrauber, der bis 2013 Bestand hatte. Dieser technologische Durchbruch verdeutlichte die Fortschritte in der Luftfahrt und setzte neue Maßstäbe für die Entwicklung von Hubschraubern weltweit.

1987: Alan Greenspan wird Vorsitzender der US-Notenbank

Am 11. August 1987 wurde Alan Greenspan zum Vorsitzenden der US-Notenbank (Federal Reserve) ernannt. Greenspan sollte in den folgenden Jahren eine entscheidende Rolle in der US-amerikanischen und globalen Wirtschaftspolitik spielen. Seine Entscheidungen prägten die Geldpolitik der USA und beeinflussten die Weltwirtschaft für Jahrzehnte.

1988: Gründung der al-Qaida in Peschawar

Am 11. August 1988 wurde in Peschawar die Terrororganisation al-Qaida gegründet. Diese Gruppe sollte in den folgenden Jahrzehnten eine zentrale Rolle im internationalen Terrorismus spielen und unter anderem für die Anschläge vom 11. September 2001 verantwortlich sein. Die Gründung von al-Qaida markierte einen Wendepunkt im globalen Sicherheitsdiskurs.

1990: Fusion der liberalen Parteien in Deutschland

Am 11. August 1990 fusionierten die FDP und die drei liberalen Parteien der DDR zur ersten gesamtdeutschen Partei. Diese Vereinigung symbolisierte den Übergang zu einem vereinten Deutschland und stärkte die politische Integration nach der Wiedervereinigung. Die fusionierte Partei spielte eine wichtige Rolle in der politischen Landschaft des wiedervereinten Deutschlands.

1999: Totale Sonnenfinsternis über Mitteleuropa

Am 11. August 1999 war in Mitteleuropa eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Millionen von Menschen verfolgten dieses seltene Naturereignis, das für kurze Zeit den Tag in tiefes Dunkel tauchte. Die Finsternis faszinierte nicht nur Astronomen, sondern auch die breite Öffentlichkeit und führte zu zahlreichen Beobachtungen und wissenschaftlichen Studien.

Der 11. August bleibt ein Tag, der in der Geschichte viele bedeutende Wendepunkte und Entwicklungen markiert hat. Von politischen Entscheidungen über technologische Durchbrüche bis hin zu kulturellen Meilensteinen – dieser Tag zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und prägend die Geschichte ist.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt