POL-KLE: Tödlicher Unfall Oraniendeich Kleve-Griethausen – Pedelec-Fahrer von PKW erfasst und an der Unfallstelle verstorben

Posted in

Tödlicher Unfall Oraniendeich Kleve-Griethausen (ots) – Am Samstag (10. August 2024) kam es gegen 13:50 Uhr auf dem Oraniendeich i.H. des Kellener Altrheins zu einem folgeschweren Verkehrsunfall bei dem ein 50-jähriger Pedelec-Fahrer aus Emmerich tödlich verletzt wurde.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 23-jähriger Mann aus Rumänien mit seinem PKW den Oraniendeich aus Richtung Emmerich kommend in Fahrtrichtung Postdeich. In Höhe der Querungs-hilfe, kurz hinter dem Kellener Altrhein, überholte dieser eine in gleiche Richtung fahrende landwirtschaftliche Zugmaschine mit angehangenem Arbeitsgerät.

Bei dem Überholvorgang übersah der 23Jährige den von rechts kommenden 50-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt den Oraniendeich unter Nutzung der Querungshilfe aus Richtung Altrhein kommend überquerte, um auf den gegenüberliegenden Geh,- und Radweg des Oraniendeichs zu gelangen.

Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge auf dem Fahrstreifen in Richtung Emmerich. Bei der Kollision erlitt der 50-jährige Emmericher so schwere Verletzungen, dass dieser noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung des Verkehrsunfallaufnahmeteams. Angehörige wurden vom Opferschutz betreut.