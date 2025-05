Historische Ereignisse am 13. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Ein Blick zurück: Historische Ereignisse vom 13. Mai – zwischen Tragödie, technischer Pionierarbeit und gesellschaftlichem Wandel – Heute ist der 13. Mai – und der Rückblick auf die Ereignisse dieses Tages in der Geschichte zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig die Entwicklung der Menschheit verlaufen ist. Besonders ein Ereignis sticht dabei hervor: Das Attentat auf Papst Johannes Paul II. im Jahr 1981 erschütterte die Welt und markierte einen dunklen Moment in der Geschichte der katholischen Kirche. Doch auch andere Entwicklungen – vom ersten Formel-1-Rennen bis zur Vorstellung der ältesten Menschendarstellung – verdienen einen genaueren Blick.

1861 – Der erste Allgemeine Deutsche Handelstag in Heidelberg

In Heidelberg findet erstmals der „Allgemeine Deutsche Handelstag“ statt. Diese Versammlung gilt als Vorläufer des heutigen Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) und markiert einen wichtigen Schritt in der wirtschaftlichen Selbstorganisation deutscher Kaufleute.

1923 – Muttertag in Deutschland

Der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber startet eine Werbekampagne, um den Muttertag in Deutschland zu etablieren. Die Idee, Müttern einen Ehrentag zu widmen, trifft auf breite Zustimmung und wird schnell zu einer festen Größe im Jahreskalender.

1926 – Ein Brückenschlag in Brasilien

Die Hercílio-Luz-Brücke in Florianópolis wird eröffnet. Sie verbindet das brasilianische Festland mit der Insel Santa Catarina und ist zur damaligen Zeit die größte Hängebrücke des Landes – ein technisches Meisterwerk ihrer Epoche.

1927 – Schwarzer Freitag an der Berliner Börse

Ein dramatischer Kurssturz erschüttert die Börse in Berlin. Der Aktienindex des Statistischen Reichsamtes fällt um fast ein Drittel – ein Vorbote wirtschaftlicher Instabilität, die sich später in der Weltwirtschaftskrise niederschlagen wird.

1935 – Die Geburtsstunde der Parkuhr

Carl Magee aus den USA reicht ein Patent für ein münzbetriebenes Parkmessgerät ein. Seine Idee wird drei Jahre später offiziell anerkannt und prägt das urbane Straßenbild bis heute.

1940 – Sikorskys Hubschrauber hebt ab

Luftfahrtpionier Igor Sikorski gelingt der erste freie Flug mit einem Hubschrauber vom Typ VS-300 mit Heckrotor. Diese Bauweise setzt sich weltweit durch und wird zum Standard für Helikopterdesigns.

1950 – Premiere der Formel 1-Weltmeisterschaft

In Silverstone findet das erste Rennen der Formel 1-Weltmeisterschaft statt. Der Italiener Giuseppe Farina geht als Sieger hervor und wird später der erste Weltmeister der neuen Rennserie.

1965 – Ende der Spiegel-Affäre

Der Bundesgerichtshof entscheidet, dass gegen die Spiegel-Journalisten Conrad Ahlers und Rudolf Augstein kein Hauptverfahren eröffnet wird. Damit endet die Spiegel-Affäre, ein Meilenstein in der Geschichte der Pressefreiheit in Deutschland.

1971 – Dalli Dalli geht auf Sendung

Mit der ersten Ausstrahlung der TV-Show Dalli Dalli beginnt eine der beliebtesten deutschen Unterhaltungssendungen. Moderator Hans Rosenthal begeistert mit seinem Markenzeichen „Sie sind der Meinung, das war … Spitze!“.

1981 – Attentat auf Papst Johannes Paul II.

Auf dem Petersplatz in Rom wird Papst Johannes Paul II. von Mehmet Ali Ağca angeschossen und schwer verletzt. Der Attentäter wird von Sicherheitskräften überwältigt. Das Attentat hinterlässt ein weltweites Erschrecken und symbolisiert die Verwundbarkeit auch höchster religiöser Führer.

2000 – Sieg für die Olsen Brothers beim ESC

Die dänischen Musiker Olsen Brothers gewinnen mit „Fly on the Wings of Love“ den Eurovision Song Contest in Stockholm. Für Deutschland erreicht Stefan Raab mit seinem skurrilen Beitrag „Wadde Hadde Dudde Da?“ immerhin Platz fünf.

2000 – Feuerwerkskatastrophe in Enschede

In der niederländischen Stadt Enschede explodiert eine Feuerwerksfabrik. 23 Menschen kommen ums Leben, fast 1.000 werden verletzt. Über 1.500 Häuser werden zerstört oder schwer beschädigt – eine der größten Katastrophen der Niederlande.

2009 – Die Venus vom Hohlefels wird präsentiert

In Tübingen wird eine sensationelle archäologische Entdeckung vorgestellt: Die Venus vom Hohlefels, rund 35.000 Jahre alt, gilt als älteste bekannte Darstellung eines Menschen und gibt faszinierende Einblicke in die Frühgeschichte der Menschheit.

Der 13. Mai zeigt sich historisch als facettenreicher Tag, der technische Innovationen, kulturelle Meilensteine und tragische Ereignisse vereint – ein Spiegel der Höhen und Tiefen unserer Geschichte.

