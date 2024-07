Historische Ereignisse am 14. Juli

Heute, am 14. Juli 2024, blicken wir auf einige bemerkenswerte historische Ereignisse zurück, die an diesem Tag stattfanden. Diese Ereignisse haben die Geschichte geprägt und bleiben in Erinnerung.

1677: Schlacht bei Landskrona

Am 14. Juli 1677 besiegte Schweden unter König Karl XI. die dänischen Truppen während des Nordischen Krieges in der Schlacht bei Landskrona. Dieser Sieg stärkte die schwedische Position in Skandinavien erheblich.

1790: Föderationsfest in Frankreich

Ein Jahr nach der Erstürmung der Bastille wurde in Frankreich am 14. Juli 1790 das Föderationsfest gefeiert. Dieses Ereignis symbolisierte die nationale Einheit und die Errungenschaften der Französischen Revolution.

1795: Marseillaise wird Nationalhymne

Am 14. Juli 1795 wurde die Marseillaise in Frankreich zur Nationalhymne erklärt. Der patriotische Gesang, ursprünglich von Claude Joseph Rouget de Lisle geschrieben, wurde ein wichtiges Symbol der französischen Nation.

1865: Erste Besteigung des Großen Piz Buin

Am 14. Juli 1865 bestieg eine vierköpfige Bergsteigergruppe um Josef Anton Specht erstmals den höchsten Berg Vorarlbergs, den Großen Piz Buin. Diese Leistung markierte einen bedeutenden Moment in der Geschichte des Alpinismus.

1881: Tod von Billy the Kid

Der berühmte Revolverheld William Bonney, besser bekannt als Billy the Kid, wurde am 14. Juli 1881 von seinem ehemaligen Freund Pat Garrett, nun Sheriff von Lincoln County, erschossen. Billy the Kid bleibt eine legendäre Figur des Wilden Westens.

1914: Eröffnung des Rhein-Herne-Kanals

Nach acht Jahren Bauzeit wurde am 14. Juli 1914 der Rhein-Herne-Kanal für die Schifffahrt freigegeben. Der Kanal ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Wasserstraßennetzes und spielt eine bedeutende Rolle im Güterverkehr.

1920: Erste Ausgabe von Der Kicker

Am 14. Juli 1920 erschien die erste Ausgabe der von Walther Bensemann ins Leben gerufenen Sportzeitschrift Der Kicker. Diese Zeitschrift ist bis heute eine der wichtigsten Publikationen im deutschen Sportjournalismus.

1931: Deutsche Bankenkrise

Am 14. Juli 1931 führte die Deutsche Bankenkrise zur Anordnung mehrerer allgemeiner Bankfeiertage durch die Regierung Brüning, um einem Ansturm verunsicherter Kunden vorzubeugen. Diese Maßnahme sollte die Stabilität des Bankensystems sichern.

1949: 1. Mai wird österreichischer Staatsfeiertag

Am 14. Juli 1949 wurde der 1. Mai in Österreich zum Staatsfeiertag bestimmt. Dieser Tag ist seither ein Symbol für die Arbeiterbewegung und soziale Gerechtigkeit.

1951: Erster Grand-Prix-Sieg für Ferrari

Der Argentinier José Froilán González errang am 14. Juli 1951 beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone den ersten Grand-Prix-Sieg für Ferrari in der Geschichte der Formel 1. Dieser Sieg legte den Grundstein für Ferraris legendäre Motorsportgeschichte.

1955: Uraufführung von Drei Männer im Schnee

Der Spielfilm „Drei Männer im Schnee“ nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner wurde am 14. Juli 1955 in Köln uraufgeführt. Der Film erfreut sich bis heute großer Beliebtheit und ist ein Klassiker der deutschen Filmgeschichte.

1998: Weg für die Rechtschreibreform frei

Das Bundesverfassungsgericht machte am 14. Juli 1998 den Weg zur Einführung der Rechtschreibreform frei. Diese Reform sollte die deutsche Rechtschreibung vereinfachen und modernisieren.

2007: Abschlusskonzert von Genesis

Zum Abschlusskonzert von Genesis anlässlich ihrer Turn It On Again-Tournee kamen am 14. Juli 2007 etwa 500.000 Fans in den Circus Maximus in Rom. Das Konzert war ein unvergessliches Erlebnis für die zahlreichen Fans der Band.

2008: Kontroverse Karikatur im New Yorker

Am 14. Juli 2008 erschien auf dem Cover des New Yorkers die kontroverse Karikatur „The Politics of Fear“ von Barry Blitt, die Barack und Michelle Obama als Terroristen darstellte. Diese Karikatur löste weltweit Diskussionen über Rassismus und politische Satire aus.

2015: New Horizons passiert Pluto

Die NASA-Raumsonde New Horizons passierte am 14. Juli 2015 den Zwergplaneten Pluto. Diese historische Mission lieferte erstmals detaillierte Bilder und Daten von Pluto und seinem Mond Charon.

2020: Schließung der Commerzialbank Mattersburg

Am 14. Juli 2020 wurde die Schließung der österreichischen Commerzialbank Mattersburg von der FMA angeordnet. Diese Entscheidung war eine Reaktion auf massive finanzielle Unregelmäßigkeiten und betrügerische Machenschaften.

