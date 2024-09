Historische Ereignisse am 16. September

Posted in

Der 16. September markiert eine Reihe von bedeutenden historischen Ereignissen, die in ihrer Vielfältigkeit globale und lokale Bedeutung tragen. Besonders hervorzuheben ist das Montreal-Protokoll von 1987, das den Grundstein für den internationalen Schutz der Ozonschicht legte und einen beispiellosen globalen Umweltschutzmechanismus ins Leben rief. Neben diesen großen geopolitischen Entwicklungen gab es an diesem Datum auch technologische Meilensteine und kulturelle Erlebnisse. Ein Überblick über diese historischen Begebenheiten.

1835: Die Zeitung New York Sun räumt den „Great Moon Hoax“ ein

Am 16. September 1835 musste die New York Sun eingestehen, dass ihre Serie über angebliche Mond-Entdeckungen des Astronomen Sir John Herschel ein kompletter Schwindel war. Die Artikel hatten die Auflage der Zeitung dramatisch gesteigert, aber die Enthüllung brachte der Redaktion nicht nur Schande, sondern trug auch zur Sensationspresse bei.

1859: Entdeckung des Njassasees durch David Livingstone

Der britische Entdecker David Livingstone und seine Begleiter waren am 16. September 1859 die ersten Europäer, die den Njassasee (heute Malawisee) entdeckten. Diese Entdeckung förderte das westliche Interesse an der Erkundung des afrikanischen Kontinents.

1908: Gründung der General Motors

Am 16. September 1908 wurde die General Motors Company (GM) durch William Durant gegründet. Die Firma wurde als Holdinggesellschaft für Buick ins Leben gerufen und übernahm bald Oldsmobile. GM entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem der größten Automobilhersteller der Welt.

1923: Einweihung des Müngersdorfer Stadions in Köln

Das Müngersdorfer Stadion, das heute als RheinEnergieStadion bekannt ist, wurde am 16. September 1923 in Köln eingeweiht. Es ist bis heute ein bedeutender Austragungsort für sportliche Großveranstaltungen in Deutschland.

1938: Uraufführung von „Dreizehn Stühle“ in Dresden

Am 16. September 1938 feierte die Komödie Dreizehn Stühle mit Heinz Rühmann und Hans Moser in Dresden Premiere. Der Film wurde in Deutschland ein großer Erfolg und zählt zu den Klassikern der deutschen Filmgeschichte.

1940: Einführung der Wehrpflicht in Friedenszeiten in den USA

Am 16. September 1940 trat in den USA erstmals eine Wehrpflicht in Friedenszeiten in Kraft. Diese Maßnahme war eine Reaktion auf die zunehmenden globalen Spannungen und die Bedrohung durch den Zweiten Weltkrieg.

1963: Gründung der Föderation Malaysia

Malaya, Singapur, Britisch-Nordborneo und Sarawak vereinigten sich am 16. September 1963 zur Föderation Malaysia. Dies war ein wichtiger Schritt in der postkolonialen Neuordnung Südostasiens und bedeutete die Unabhängigkeit dieser Staaten.

1964: Gründung der Stiftung Warentest

Am 16. September 1964 beschloss die deutsche Bundesregierung die Gründung der Stiftung Warentest. Die Organisation hat sich seitdem als unabhängige Prüfstelle etabliert und liefert wichtige Orientierungshilfen für Verbraucher.

1970: Eskalation des Schwarzen September in Jordanien

Der Konflikt zwischen den Palästinensern und der jordanischen Regierung eskalierte am 16. September 1970 im Schwarzen September. Diese Auseinandersetzung hatte tiefgreifende geopolitische Konsequenzen für den Nahen Osten.

1975: Jungfernflug der MiG-31

Am 16. September 1975 absolvierte der sowjetische Abfangjäger MiG-31 seinen Jungfernflug. Die Maschine wurde 1981 offiziell in den Dienst der Streitkräfte gestellt und spielte eine bedeutende Rolle im Kalten Krieg.

1978: Beginn der Dreharbeiten zu „Das Leben des Brian“

Die Dreharbeiten zu Monty Pythons „Das Leben des Brian“, einem der bekanntesten satirischen Filme, begannen am 16. September 1978. Der Film wurde zu einem Klassiker und prägte die Filmgeschichte nachhaltig.

1979: Ballonflucht aus der DDR

Zwei thüringischen Familien gelang am 16. September 1979 eine spektakuläre Flucht aus der DDR in einem selbstgebauten Heißluftballon. Dieses Ereignis erregte internationale Aufmerksamkeit und wurde später verfilmt.

1985: Einrichtung des Yangmingshan-Nationalparks in Taiwan

Am 16. September 1985 wurde in Taiwan der Yangmingshan-Nationalpark eröffnet, der sich zu einem wichtigen Naturschutzgebiet und touristischen Ziel entwickelte.

1986: Einigung der EG-Außenminister zu Sanktionen gegen Südafrika

Die EG-Außenminister beschlossen am 16. September 1986 Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika, um Druck auf das Apartheidsregime auszuüben. Dieser Schritt markierte eine entscheidende Phase im internationalen Kampf gegen das rassistische System.

1987: Unterzeichnung des Montreal-Protokolls

Am 16. September 1987 wurde das Montreal-Protokoll unterzeichnet, ein Meilenstein im internationalen Umweltschutz. Ziel war der Schutz der Ozonschicht durch das Verbot von FCKW und ähnlichen Schadstoffen. Das Protokoll gilt als eine der erfolgreichsten globalen Umweltabkommen der Geschichte.

1992: Schwarzer Mittwoch im Europäischen Währungssystem

Am 16. September 1992 kam es zum sogenannten Schwarzen Mittwoch, einer Krise im Europäischen Währungssystem (EWS), die durch Währungsspekulationen ausgelöst wurde. Großbritannien und Italien mussten den Wechselkursmechanismus verlassen, während Spekulanten wie George Soros enorme Gewinne erzielten.

2004: Erstaufführung von „Der Untergang“

Am 16. September 2004 lief der Film Der Untergang erstmals in deutschen Kinos an. Der Film über die letzten Tage Adolf Hitlers sorgte für breite Diskussionen und wurde international bekannt.

2005: Festnahme des Camorra-Bosses Paolo Di Lauro

Die italienische Polizei erzielte am 16. September 2005 einen großen Erfolg im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, als sie den berüchtigten Camorra-Boss Paolo Di Lauro in Neapel festnahm.

2008: Rettung der American International Group (AIG)

Am 16. September 2008 erklärte sich die US-Notenbank bereit, dem Versicherungskonzern AIG während der Finanzkrise ein Darlehen von 85 Milliarden US-Dollar zu gewähren. Die Regierung übernahm damit die Kontrolle über den Konzern und verhinderte eine noch größere Finanzkatastrophe.

Abschließend zeigt dieser Rückblick, wie unterschiedlich die Ereignisse sind, die am 16. September die Geschichte prägten – von bedeutenden Umweltabkommen über technologische Meilensteine bis hin zu entscheidenden geopolitischen Entwicklungen.

