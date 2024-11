Historische Ereignisse am 17. November

Am heutigen 17. November blicken wir auf zahlreiche bedeutende Ereignisse in der Geschichte zurück. Besonders hervorzuheben ist die Eröffnung des Suezkanals im Jahr 1869, ein Meilenstein im Welthandel, der die Schifffahrt revolutionierte und die Handelswege zwischen Europa und Asien drastisch verkürzte. Doch auch weitere interessante Begebenheiten fanden an diesem Tag statt. Hier ein Überblick:

1800: Eröffnungssitzung des US-Kongresses im Kapitol

Zum ersten Mal tagt der US-Kongress im neu errichteten Kapitol in Washington, D.C. Das Gebäude ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig fertiggestellt, wird aber bereits genutzt. Das Kapitol sollte im Laufe der Jahre zum Symbol für Demokratie und politische Macht in den Vereinigten Staaten werden.

1839: Giuseppe Verdis erste Oper „Oberto“ feiert Premiere

In Mailand wird Giuseppe Verdis erste Oper Oberto, Conte di San Bonifacio uraufgeführt. Trotz des anfänglichen Erfolgs konnte sich das Werk in den kommenden Jahren nicht dauerhaft im Opernrepertoire etablieren. Verdi selbst sollte jedoch später zu einem der bedeutendsten Opernkomponisten der Geschichte werden.

1846: Carl Zeiss gründet seine Werkstätte in Jena

Carl Zeiss eröffnet in Jena eine feinmechanisch-optische Werkstätte. Diese Entwicklung markiert den Beginn eines Unternehmens, das später weltweit führend in der Produktion von optischen Geräten werden sollte. Carl Zeiss steht bis heute für höchste Präzision in der Optik.

1869: Eröffnung des Suezkanals revolutioniert den Welthandel

Am 17. November 1869 wird der Suezkanal feierlich eröffnet. Der ägyptische Vizekönig Ismail Pascha nimmt die Zeremonie im Beisein zahlreicher europäischer Würdenträger vor. Der Kanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und verkürzt die Seehandelsroute zwischen Europa und Asien erheblich.

1881: Reichskanzler Bismarck leitet die deutsche Sozialgesetzgebung ein

Mit einer Kaiserlichen Botschaft anlässlich der Eröffnung des 5. Reichstages verkündet Reichskanzler Otto von Bismarck die Einführung der ersten sozialen Sicherungssysteme in Deutschland. Diese Botschaft wird als Beginn der modernen Sozialgesetzgebung in Deutschland betrachtet.

1903: Uraufführung der Oper „Mademoiselle Fifi“ in Moskau

Die Oper Mademoiselle Fifi von César Cui wird in Moskau uraufgeführt. Das Werk basiert auf einer Novelle von Guy de Maupassant und reflektiert die musikalischen Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts.

1905: Gründung des FC Uerdingen 05

In Uerdingen wird der Fußballverein FC Uerdingen 05 ins Leben gerufen. Der Verein sollte später zu einem festen Bestandteil des deutschen Fußballs werden und schaffte es bis in die Bundesliga.

1908: Premiere des Stummfilms „Die Ermordung des Herzogs von Guise“

In Frankreich hat der Stummfilm Die Ermordung des Herzogs von Guise seine Premiere. Der Film gilt als Meilenstein der Filmgeschichte, da er neue Maßstäbe in der Inszenierung und im Schauspiel setzte. Besonders bemerkenswert ist die Originalmusik, die von Camille Saint-Saëns komponiert wurde – eine Premiere in der Filmgeschichte.

1957: Polizei entdeckt die Verbrechen von Ed Gein

In Wisconsin, USA, findet die Polizei auf der Farm von Ed Gein Leichenteile von mindestens 15 Frauen. Dieser Fall schockiert die gesamte Nation und dient als Inspiration für zahlreiche Hollywood-Filme, darunter Psycho und Das Schweigen der Lämmer.

1959: Erstes Deutsches Schlager-Festival in Wiesbaden

Radio Luxemburg veranstaltet in den Rhein-Main-Hallen von Wiesbaden das erste Deutsche Schlager-Festival. Das Format ist inspiriert vom italienischen Sanremo-Festival und erfreut sich großer Beliebtheit bei den deutschen Zuhörern.

1962: Eröffnung des Dulles International Airport

In Washington, D.C. eröffnet US-Präsident John F. Kennedy den Dulles International Airport. Der Flughafen gilt als eines der architektonischen Meisterwerke des 20. Jahrhunderts und als wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die USA.

1963: Eröffnung der Europabrücke in Tirol

Mit einer Länge von 785 Metern und einer Höhe von 180 Metern wird die Europabrücke im Zuge der Freigabe der Brennerautobahn eröffnet. Sie ist zu diesem Zeitpunkt die höchste Pfeilerbrücke der Welt und eine beeindruckende technische Leistung.

1970: Douglas Engelbart erhält Patent für die EDV-Maus

Douglas C. Engelbart, ein US-amerikanischer Ingenieur, erhält das Patent für die erste Computermaus. Diese Erfindung sollte die Art und Weise, wie Menschen mit Computern interagieren, revolutionieren.

1973: Abkommen über den Bau des Eurotunnels

Frankreich und Großbritannien unterzeichnen ein Abkommen zum Bau eines Tunnels unter dem Ärmelkanal. Der sogenannte Eurotunnel wird zu einem Symbol der Verbindung zwischen den beiden Ländern und erleichtert den Reise- und Handelsverkehr erheblich.

1978: Erstausstrahlung des „Star Wars Holiday Special“

Das Star Wars Holiday Special wird erstmals auf CBS ausgestrahlt. Die Episode erhält jedoch durchweg negative Kritiken und bleibt bis heute ein Kuriosum in der Geschichte des Star Wars-Franchise.

1980: Festnahme der Serienmörder Gerald und Charlene Gallego

Dem FBI gelingt es, die Serienmörder Gerald und Charlene Gallego festzunehmen. Das Paar hatte in den vergangenen Monaten zehn Menschen ermordet. Der Fall erregt international großes Aufsehen.

1985: Erscheinen der ersten Ausgabe des Hacker-Magazins „Phrack“

In den USA erscheint die erste Ausgabe des Magazins Phrack, das sich schnell als zentrale Informationsquelle in der Hackerszene etabliert. Es behandelt Themen rund um Computer, Netzwerke und Sicherheitslücken.

1993: Schnellstes Tor in der Geschichte der Fußball-WM-Qualifikation

Im WM-Qualifikationsspiel zwischen San Marino und England erzielt Davide Gualtieri nach nur 8 Sekunden das schnellste Tor in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Trotz des frühen Führungstreffers verliert San Marino das Spiel mit 1:7.

2015: EU stellt den Bündnisfall wegen der Anschläge in Paris fest

Wenige Tage nach den verheerenden Terroranschlägen in Paris, die 130 Menschenleben forderten, erklärt die Europäische Union den Bündnisfall. Dieser Schritt verdeutlicht die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus und die Solidarität der EU-Mitgliedstaaten.

Der 17. November hält viele historische Momente bereit, die bis heute nachwirken. Vom Bau von Infrastrukturprojekten bis hin zu kulturellen Meilensteinen spiegelt sich an diesem Tag die Vielfalt menschlichen Schaffens wider.

