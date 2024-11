Historische Ereignisse am 13. November

Am 13. November lassen sich zahlreiche bedeutende Ereignisse in der Weltgeschichte finden. Besonders hervorzuheben ist die Entdeckung der Antilleninsel Saba durch Christoph Kolumbus im Jahr 1493, die einen entscheidenden Meilenstein in der Kolonialisierung Amerikas darstellte. Doch auch technische Innovationen und kulturelle Höhepunkte prägten diesen Tag. Ein Überblick über die wichtigsten Ereignisse:

1493: Kolumbus entdeckt die Insel Saba

Auf seiner zweiten Reise über den Atlantik erreicht Christoph Kolumbus die kleine Antilleninsel Saba. Die Entdeckung markierte einen weiteren Schritt in der Erkundung der Karibik und legte den Grundstein für die spätere Kolonialisierung durch europäische Mächte.

1886: Heinrich Hertz demonstriert die Übertragung elektromagnetischer Wellen

Der deutsche Physiker Heinrich Hertz führt in Karlsruhe ein bahnbrechendes Experiment durch, bei dem ihm erstmals die Übertragung elektromagnetischer Wellen von einem Sender zu einem Empfänger gelingt. Dieses Experiment bildet die Grundlage für die Entwicklung moderner Kommunikationstechnologien wie Radio und Fernsehen.

1907: Der erste Hubschrauberflug der Geschichte

Dem Franzosen Paul Cornu gelingt mit seinem „fliegenden Fahrrad“ der weltweit erste Flug eines Hubschraubers. Das Fluggerät hebt für etwa 20 Sekunden in eine Höhe von 30 Zentimetern ab und beweist erstmals die Umsetzbarkeit vertikaler Flüge, was die Grundlage für die spätere Hubschrauberentwicklung bildet.

1940: Walt Disneys „Fantasia“ feiert Premiere

Mit „Fantasia“ präsentiert Walt Disney am Broadway in New York einen revolutionären Zeichentrickfilm. Der über zweistündige Film kombiniert klassische Musik mit animierten Szenen und setzt neue Maßstäbe in der Filmkunst und Animation.

1943: Leonard Bernstein startet seine Weltkarriere

Der junge Dirigent Leonard Bernstein wird kurzfristig als Ersatz für den erkrankten Bruno Walter verpflichtet und dirigiert erstmals die New Yorker Philharmoniker. Sein Auftritt wird zum Triumph und markiert den Beginn einer beispiellosen Karriere.

1950: Die erste Doppel-LP der Welt wird veröffentlicht

Mit dem Konzertalbum „Benny Goodman’s Famous Carnegie Hall Concert“ erscheint die weltweit erste Doppel-LP. Diese Veröffentlichung prägt die Musikindustrie nachhaltig und wird zum Vorreiter für spätere Live-Alben.

1960: Das erste deutsche Kernkraftwerk geht in Betrieb

In Karlstein am Main nimmt das Versuchsatomkraftwerk Kahl seinen Betrieb auf. Es ist das erste Kernkraftwerk in Deutschland und markiert den Beginn der zivilen Nutzung der Kernenergie im Land.

1961: Gründung von Eisenhüttenstadt in der DDR

Im Zuge der Entstalinisierung wird die Stadt Stalinstadt mit Fürstenberg (Oder) und Schönfließ zusammengeschlossen und in Eisenhüttenstadt umbenannt. Die Stadt wird zu einem wichtigen Zentrum der Stahlindustrie in der DDR.

1963: Uraufführung von „Einer flog über das Kuckucksnest“

Am Broadway in New York feiert das Theaterstück „Einer flog über das Kuckucksnest“ seine Premiere. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Ken Kesey, wird das Stück später auch als Filmklassiker weltberühmt.

1973: Entführung von Evelyn Jahn

In München wird Evelyn Jahn, die Tochter des Wienerwald-Gastronomen Friedrich Jahn, entführt. Die Kidnapper fordern ein Lösegeld von drei Millionen D-Mark. Der Fall erregt große mediale Aufmerksamkeit und endet mit der Freilassung von Evelyn Jahn.

1974: Loriots Telecabinet wird erstmals ausgestrahlt

Das humoristische Programm „Loriots Telecabinet“ wird erstmals im deutschen Fernsehen gezeigt. Loriot setzt damit neue Maßstäbe in der deutschen Fernsehunterhaltung und wird zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Comedy.

1976: Wolf Biermann kritisiert die DDR öffentlich

Bei einem Konzert in Köln übt der Liedermacher Wolf Biermann scharfe Kritik an der DDR. Dieser Auftritt wird zum Auslöser seiner späteren Ausbürgerung, was international große Beachtung findet.

1979: Wiedererscheinung der britischen Zeitung „The Times“

Nach einem langen Streik von elf Monaten und zwölf Tagen erscheint die britische Tageszeitung „The Times“ wieder. Der Arbeitskampf hatte die Zeitung an den Rand der Existenz gebracht.

1981: Gründung der Hilfsorganisation „Menschen für Menschen“

Karlheinz Böhm, bekannt durch die Wette bei „Wetten, dass..?“, gründet die Hilfsorganisation „Menschen für Menschen“. Sie setzt sich fortan für nachhaltige Projekte zur Entwicklungshilfe in Äthiopien ein.

1982: Kontakt zur NASA-Sonde Viking 1 bricht ab

Nach einem fehlgeschlagenen Software-Update bricht der Funkkontakt zur NASA-Sonde Viking 1 endgültig ab. Die Sonde war seit 1976 aktiv und lieferte wichtige Daten vom Mars.

1990: Die erste Webseite geht online

Einen Tag nach der Vorstellung des Hypertext-Projekts von Tim Berners-Lee und Robert Cailliau wird die erste Webseite veröffentlicht. Dieser Meilenstein gilt als Geburtsstunde des World Wide Web.

1994: Michael Schumacher gewinnt seinen ersten Formel-1-Titel

Der deutsche Rennfahrer Michael Schumacher gewinnt in Adelaide, Australien, seinen ersten Weltmeistertitel in der Formel 1. Dies markiert den Beginn einer glanzvollen Karriere, die ihn zu einem der erfolgreichsten Rennfahrer aller Zeiten macht.

1994: Schweden entscheidet sich für EU-Beitritt

In einer Volksabstimmung stimmen 52 % der schwedischen Bevölkerung für den Beitritt zur Europäischen Union. Der Schritt ebnet den Weg für die Mitgliedschaft Schwedens ab 1995.

1998: Bundestag beschließt Einsatz der Bundeswehr im Kosovo

Der Deutsche Bundestag stimmt dem Einsatz der Bundeswehr zur NATO-Luftüberwachung im Kosovo-Krieg zu. Es ist eine der ersten militärischen Beteiligungen Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg.

2013: Eröffnung des Four World Trade Center in New York

Das 297 Meter hohe Bürogebäude Four World Trade Center wird am Ground Zero in New York eröffnet. Es ist ein Symbol für den Wiederaufbau nach den Terroranschlägen von 2001.

2015: Veröffentlichung von „Rise of the Tomb Raider“

Das elfte Spiel der Tomb Raider-Reihe wird in Europa veröffentlicht. Das Action-Adventure „Rise of the Tomb Raider“ begeistert Fans mit beeindruckender Grafik und einer packenden Storyline.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie vielfältig und bedeutend der 13. November in der Geschichte war. Sie reichen von technologischen Durchbrüchen über kulturelle Meilensteine bis hin zu politischen Entscheidungen, die bis heute nachwirken.

