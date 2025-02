Historische Ereignisse am 18. Februar – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 18. Februar ist ein Datum, das zahlreiche bedeutende historische Ereignisse geprägt hat. Besonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Landung der NASA-Sonde Mars 2020 im Jezero-Krater im Jahr 2021. Diese Mission markierte einen Meilenstein in der Erforschung des roten Planeten und lieferte wertvolle Erkenntnisse über die Möglichkeit vergangenen Lebens auf dem Mars. Doch auch in anderen Bereichen der Geschichte hat dieser Tag seine Spuren hinterlassen.

1804: Gründung der Ohio University

Die American Western University wird ins Leben gerufen und erhält später den Namen Ohio University. Damit entsteht eine der ältesten öffentlichen Hochschulen der Vereinigten Staaten, die sich zu einer bedeutenden Bildungseinrichtung entwickelt.

1861: Jefferson Davis wird Präsident der Konföderierten Staaten

Inmitten der wachsenden Spannungen, die zum Amerikanischen Bürgerkrieg führen, wird Jefferson Davis als erster und einziger Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika vereidigt. Seine Amtszeit ist von der Auseinandersetzung mit der Union und dem Kampf um die Sklaverei geprägt.

1878: Beginn des Lincoln-County-Rinderkriegs

In New Mexico eskaliert ein Konflikt zwischen rivalisierenden Viehzüchtern und führt zu einer blutigen Fehde. Diese Auseinandersetzung verhilft dem berüchtigten Revolverhelden Billy the Kid zu zweifelhaftem Ruhm.

1879: Patent für Einzel-Heftklammer-Gerät

George W. McGill erhält in den USA ein Patent für eine revolutionäre Erfindung: ein Gerät zur Einzelverarbeitung von Heftklammern. Dieses entwickelt er aus einer früheren Heftklammer-Presse weiter und erleichtert damit Büroarbeiten erheblich.

1885: Erscheinen von „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ in den USA

Nach der Veröffentlichung in Großbritannien und Kanada erscheint Mark Twains berühmter Roman nun auch in den Vereinigten Staaten. Das Werk gilt als eines der wichtigsten der amerikanischen Literaturgeschichte und behandelt zentrale Themen wie Rassismus, Freiheit und soziale Ungleichheit.

1910: Gründung der Internationalen Skikommission

In Kristiania, dem heutigen Oslo, wird die Internationale Skikommission (CIS) ins Leben gerufen. Diese Organisation legt den Grundstein für die spätere Fédération Internationale de Ski (FIS), die den internationalen Skisport maßgeblich beeinflussen wird.

1911: Erste Postbeförderung mit einem Flugzeug

Der französische Pilot Henri Pequet transportiert mit seinem Doppeldecker 6000 Briefe und Postkarten über eine Distanz von acht Kilometern in Indien. Dies markiert den Beginn der Luftpostgeschichte und zeigt das Potenzial der Luftfahrt für den Postverkehr.

1913: Raymond Poincaré wird französischer Präsident

Der erfahrene Politiker übernimmt das Amt des französischen Staatsoberhauptes in einer Zeit wachsender Spannungen in Europa. Seine Amtszeit ist von diplomatischen Bemühungen zur Sicherung der französischen Interessen geprägt.

1915: Rosa Luxemburg tritt Haftstrafe an

Die politische Aktivistin Rosa Luxemburg wird in Berlin inhaftiert. Sie hatte sich vehement gegen den Ersten Weltkrieg ausgesprochen und war im Vorjahr zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

1936: Patent für das Wigwam Motel-Design

Frank A. Redford erhält ein Design-Patent für eine Gebäudeform, die später die ikonischen Wigwam Motels prägen wird. Diese ungewöhnlichen Unterkünfte im Stil indianischer Tipis werden zu einer Besonderheit entlang der amerikanischen Highways.

1943: Verhaftung von Hans und Sophie Scholl

Die Geschwister Scholl, Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose, werden an der Münchner Universität beim Verteilen von Flugblättern gegen das NS-Regime entdeckt und verhaftet. Ihr mutiger Einsatz gegen die Diktatur wird später zur Legende.

1949: Letzte Hinrichtung in Westdeutschland

In Tübingen wird der Raubmörder Richard Schuh mit dem Fallbeil hingerichtet – es ist die letzte vollstreckte Todesstrafe in Westdeutschland. Mit der Einführung des Grundgesetzes im Mai 1949 wird die Todesstrafe endgültig abgeschafft.

1952: Griechenland und Türkei treten der NATO bei

Die beiden Länder werden Mitglieder des westlichen Verteidigungsbündnisses und verstärken damit die geopolitische Bedeutung der NATO während des Kalten Krieges.

1969: Miles Davis nimmt „In A Silent Way“ auf

In den Columbia Studios in New York beginnt Jazz-Legende Miles Davis mit den Aufnahmen für sein erstes Fusion-Album. „In A Silent Way“ wird später als ein Meilenstein in der Entwicklung des modernen Jazz gefeiert.

1977: Jungfernflug des Space Shuttles Enterprise

Das erste Space Shuttle der NASA, die Enterprise, absolviert seinen unbemannten Jungfernflug auf dem Rücken einer Boeing 747. Dies ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung des wiederverwendbaren Raumfahrzeugs.

2005: Verbot der Fuchsjagd in England und Wales

Der umstrittene Hunting Act tritt in Kraft und macht die traditionelle Fuchsjagd illegal. Die Entscheidung löst heftige Debatten zwischen Tierschützern und Befürwortern der Jagdtradition aus.

2006: The Rolling Stones geben legendäres Konzert in Rio

Vor rund 1,2 Millionen Menschen spielen die Rolling Stones an der Copacabana in Rio de Janeiro eines der größten Konzerte der Musikgeschichte. Die spektakuläre Show wird zu einem unvergesslichen Ereignis.

2021: NASA-Sonde Mars 2020 landet im Jezero-Krater

Die Raumsonde Mars 2020 erreicht erfolgreich den roten Planeten und beginnt ihre Mission zur Erforschung des Jezero-Kraters. Die Landung gilt als technologische Meisterleistung und als wichtiger Schritt für zukünftige Marsmissionen.

Der 18. Februar hat in vielen Bereichen der Geschichte seine Spuren hinterlassen – von bahnbrechenden wissenschaftlichen Errungenschaften über kulturelle Meilensteine bis hin zu politischen Umwälzungen. Die Ereignisse dieses Tages zeigen, wie unterschiedlich und doch bedeutsam historische Entwicklungen sein können.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt