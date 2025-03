Posted in

Historische Ereignisse am 17. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Der 17. März hält eine Vielzahl bemerkenswerter Ereignisse bereit, die die Weltgeschichte auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Besonders bedeutsam sticht die Entscheidungsschlacht von Munda im Jahr 45 v. Chr. hervor, durch die Gaius Iulius Caesar endgültig den römischen Bürgerkrieg für sich entschied – ein Meilenstein, der den Weg für das spätere Römische Kaiserreich ebnete. Doch auch viele weitere Momente aus Wissenschaft, Technik, Kultur und Politik fanden an diesem Datum statt und verdienen einen genaueren Blick.

45 v. Chr. – Entscheidung in der Schlacht von Munda

Gaius Iulius Caesar gelingt es in Südspanien, seine republikanischen Gegner unter Titus Labienus und Gnaeus Pompeius dem Jüngeren vernichtend zu schlagen. Mit diesem Sieg beendet er den römischen Bürgerkrieg und festigt seine Machtstellung im Römischen Reich. Die Weichen für seine spätere Diktatur sind damit gestellt.

1804 – Wilhelm Tell auf der Bühne

Friedrich Schillers berühmtes Drama „Wilhelm Tell“ feiert seine Uraufführung am Weimarer Hoftheater. Die Inszenierung übernimmt kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe, der zu dieser Zeit Intendant des Theaters ist. Das Werk wird zum Sinnbild für Freiheitsstreben und Widerstand gegen Unterdrückung.

1816 – Dampfkraft überquert den Ärmelkanal

Mit der Überfahrt der Élise von Newhaven nach Le Havre gelingt erstmals einem Dampfschiff die Passage des Ärmelkanals. Ein Meilenstein in der Geschichte des Schiffsverkehrs und ein Symbol für die beginnende Industrialisierung in Europa.

1845 – Die Geburtsstunde des Gummibands

Stephen Perry erhält das Patent auf seine Erfindung: das Gummiband. Eine kleine, aber äußerst praktische Innovation, die weltweit bis heute in zahllosen Bereichen des Alltags Anwendung findet.

1848 – Schwarz-Rot-Gold als poetisches Signal der Revolution

Inmitten der politischen Umbrüche der Märzrevolution schreibt der Dichter Ferdinand Freiligrath in London sein Gedicht „Schwarz-Rot-Gold“. Das Werk wird später vertont und entwickelt sich zum Symbol des freiheitlich-demokratischen Gedankens.

1905 – Einsteins Licht-Revolution

Albert Einstein reicht seine erste revolutionäre Arbeit bei den Annalen der Physik ein. In seiner Abhandlung zum photoelektrischen Effekt legt er den Grundstein für die Quantenphysik – und wird dafür später mit dem Nobelpreis geehrt.

1908 – Erste Festnahme dank Bildtelegrafie

In England wird ein französischer Juwelendieb mithilfe eines Fahndungsfotos überführt, das per Bildtelegrafie von Paris nach London übermittelt wurde. Eine Premiere in der Geschichte der Verbrechensbekämpfung.

1922 – Der erste deutsche Aktienindex

Das Statistische Reichsamt veröffentlicht den ersten offiziellen Aktienindex für Deutschland. Damit wird ein wichtiger Schritt hin zur Transparenz auf dem Kapitalmarkt getan.

1929 – Opel wird amerikanisch

Die Familie Opel verkauft die Aktienmehrheit ihrer Firma an General Motors. Der Einstieg des US-Konzerns markiert eine Zeitenwende in der deutschen Automobilbranche.

1958 – Vanguard 1 startet ins All

Mit Vanguard 1 bringt das US Naval Research Laboratory den ersten Satelliten mit Solarzellen in die Erdumlaufbahn. Er liefert über Jahre hinweg wichtige wissenschaftliche Daten und ist bis heute das älteste künstliche Objekt im Orbit.

1960 – Der Volkswagen wird zum Volksbesitz

Der Bundestag beschließt die Umwandlung der staatlichen Volkswagen GmbH in eine Aktiengesellschaft. Damit soll die Bevölkerung direkt am wirtschaftlichen Erfolg des Autobauers beteiligt werden.

1968 – Abschied vom Goldstandard

Die Zentralbanken westlicher Staaten lösen sich von der Pflicht zur Golddeckung ihrer Währungen. Der internationale Finanzmarkt wird dadurch grundlegend verändert.

1985 – Der Fall Richard Ramírez

In Los Angeles wird die Öffentlichkeit erstmals auf den Serienmörder Richard Ramírez aufmerksam, als er zwei Morde an einem Tag begeht. Er wird später als „Night Stalker“ bekannt.

1991 – Doping-Skandal um Diego Maradona

Bei einem Drogentest wird beim Fußballstar Diego Maradona der Konsum von Kokain festgestellt. Er wird vom SSC Neapel suspendiert und für 15 Monate gesperrt – ein tiefer Fall für eine Fußballlegende.

1994 – Der erste Skisprung über 200 Meter

Toni Nieminen gelingt in Planica der erste gestandene Skisprung über 200 Meter. Ein neuer Meilenstein im Skispringen, nachdem sein Vorgänger Andreas Goldberger die Marke zwar überbot, aber stürzte.

1999 – Gründung der Thyssenkrupp AG

Mit dem Eintrag ins Handelsregister entsteht Deutschlands größter Stahlkonzern: Die Thyssenkrupp AG entsteht aus dem Zusammenschluss von Thyssen und Krupp – ein neues Kapitel in der Industriegeschichte.

2005 – Ministerpräsidentenwahl ohne Sieger

In Schleswig-Holstein endet die Wahl zum Ministerpräsidenten ohne Ergebnis. Weder SPD noch CDU erreichen eine Mehrheit, sodass nach vier Wahlgängen die Abstimmung vertagt werden muss – ein Novum in der deutschen Politikgeschichte.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie vielfältig die Geschehnisse eines einzelnen Tages sein können – von bahnbrechenden wissenschaftlichen Erkenntnissen bis zu gesellschaftspolitischen Umbrüchen. Der 17. März bleibt ein Tag, an dem Geschichte geschrieben wurde.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt