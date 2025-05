Historische Ereignisse am 20. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute, am 20. Mai, blicken wir auf eine Vielzahl bedeutender historischer Ereignisse zurück, die diesen Tag geprägt haben. Unter all diesen Momenten ragt besonders ein Ereignis hervor: Der portugiesische Entdecker Vasco da Gama erreichte am 20. Mai 1498 die indische Stadt Calicut – ein Wendepunkt in der globalen Handelsgeschichte, der den Grundstein für die europäische Seeherrschaft und den Beginn einer neuen Ära des weltweiten Austauschs legte. Doch auch viele andere Entwicklungen aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft verdienen heute unsere Aufmerksamkeit.

1498 – Vasco da Gama erreicht Indien

Mit seiner Ankunft in Calicut vollendet Vasco da Gama die lange gesuchte Route um das Kap der Guten Hoffnung nach Indien. Portugal sichert sich damit einen direkten Zugang zu den Gewürzmärkten Asiens und etabliert sich als frühe Kolonial- und Handelsmacht.

1503 – Wiederentdeckung der Insel Ascension

Afonso de Albuquerque entdeckt am Himmelfahrtstag eine im Südatlantik gelegene Insel wieder, die später unter dem Namen Ascension bekannt wird. Die strategisch gelegene Insel wird später als britischer Stützpunkt von Bedeutung.

1515 – Ein Nashorn in Europa

Ein indisches Nashorn erreicht Lissabon – das erste seit der Antike. Der Nürnberger Künstler Albrecht Dürer fertigt daraufhin seinen berühmten Holzschnitt Rhinocerus an, der das Tier trotz nie erfolgter Sichtung erstaunlich detailgetreu darstellt.

1521 – Die Wende im Leben des Ignatius von Loyola

Verwundet in Pamplona, beginnt Íñigo López de Loyola während seiner Genesung ein spirituelles Leben. Er wird später zum Gründer des Jesuitenordens und zu einer prägenden Figur der katholischen Reformbewegung.

1570 – Der erste moderne Atlas

Abraham Ortelius veröffentlicht das Theatrum Orbis Terrarum, das als erster moderner Atlas gilt. Es markiert den Beginn einer systematischen Kartografie und veränderte das geographische Weltverständnis Europas.

1802 – Rückkehr der Sklaverei unter Napoleon

In den französischen Kolonien lässt Napoleon die bereits abgeschaffte Sklaverei wieder zu – ein dunkles Kapitel seiner Herrschaft und ein Rückschritt für die Menschenrechte.

1859 – Grundsteinlegung für die Neue Synagoge in Berlin

In Berlin wird der Grundstein für eines der bedeutendsten jüdischen Gotteshäuser Europas gelegt. Die Neue Synagoge wird später ein Symbol für das jüdische Leben – und dessen Zerstörung im Dritten Reich.

1873 – Geburt der Jeans

Levi Strauss und Jacob Davis lassen ihre genieteten Hosen aus robustem Denim patentieren. Die Jeans wird zum ikonischen Kleidungsstück des 20. Jahrhunderts – von der Arbeiterhose zum weltweiten Modephänomen.

1927 – Lindbergh startet Atlantikflug

Charles Lindbergh hebt mit seiner Spirit of St. Louis ab. Ziel: Paris. Es ist der Beginn der ersten Solo-Nonstop-Atlantiküberquerung – ein Meilenstein in der Geschichte der Luftfahrt.

1932 – Amelia Earhart hebt ab

Fünf Jahre nach Lindbergh startet auch Amelia Earhart zu ihrer Atlantiküberquerung – als erste Frau allein. Sie wird zur Ikone des Aufbruchs, der Gleichstellung und des Pioniergeistes.

1939 – Pan Am verbindet Europa und Amerika

Mit dem luxuriösen Flugboot Boeing 314 startet Pan Am eine regelmäßige Verbindung von New York nach Europa. Ein Meilenstein in der kommerziellen Luftfahrt und Beginn des globalen Luftverkehrs.

1970 – Let It Be feiert Premiere

In Großbritannien hat der Beatles-Film Let It Be Premiere. Er dokumentiert die letzten gemeinsamen Aufnahmen der Band und wird zum musikalisch-filmischen Abschied der Fab Four.

1992 – Urteil im Kreuzworträtselmord

Ein besonders bizarrer Kriminalfall findet ein juristisches Ende: Der Täter des sogenannten Kreuzworträtselmords wird nach erneuter Verhandlung erneut zu Höchststrafe und Einweisung verurteilt – gestützt auf eine bahnbrechende Schriftanalyse.

2006 – Lordi gewinnt den ESC

Die finnische Hard-Rock-Band Lordi sorgt beim Eurovision Song Contest für eine Überraschung. Mit Monstermasken und Rocksound gewinnt Finnland erstmals den Wettbewerb.

2006 – Inbetriebnahme der Drei-Schluchten-Talsperre

Eines der größten Bauprojekte der Welt nimmt seinen Betrieb auf: Die Drei-Schluchten-Talsperre in China staut den Jangtse auf und verändert ganze Landschaften – mit gravierenden ökologischen und sozialen Folgen.

2010 – Kunstraub in Paris

Fünf bedeutende Gemälde werden aus dem Pariser Museum für moderne Kunst gestohlen. Der spektakuläre Kunstraub bleibt bis heute ungeklärt und zählt zu den größten Diebstählen der Kunstgeschichte.

2022 – Einnahme von Mariupol

Russische Streitkräfte erklären die vollständige Kontrolle über Mariupol. Die Stadt in der Ostukraine ist zuvor nahezu vollständig zerstört worden – ein Symbol für die Grausamkeit des Krieges.

Diese Rückblicke zeigen, wie vielschichtig die Geschichte ist – von Entdeckungen über kulturelle Meilensteine bis hin zu tragischen Wendepunkten. Jeder dieser Momente hat auf seine Weise Spuren hinterlassen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt