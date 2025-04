Posted in

Historische Ereignisse am 06. April – Ein Rückblick in der Geschichte

Am heutigen 6. April blicken wir auf eine Vielzahl historischer Ereignisse zurück, die auf ganz unterschiedliche Weise Weltgeschichte geschrieben haben. Besonders bemerkenswert ist dabei die Gründung der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik (BASF) im Jahr 1865 – ein Meilenstein der deutschen Industriegeschichte, der den Grundstein für einen der größten Chemiekonzerne der Welt legte. Doch auch kulturell, politisch und technologisch war der 6. April reich an prägenden Momenten.

1815 – Genf wird Teil der Schweiz

Nach bewegten Jahren politischer Umbrüche wird Genf am 6. April 1815 offiziell als 22. Kanton in die Schweizerische Eidgenossenschaft aufgenommen. Damit wird die Stadt, die zuvor teils unabhängig, teils unter französischer Kontrolle stand, dauerhaft in das föderale System der Schweiz integriert.

1841 – Amtsantritt von US-Präsident John Tyler

Nur zwei Tage nach dem Tod von Präsident William Henry Harrison übernimmt Vizepräsident John Tyler offiziell das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Seine Angelobung markiert einen der frühesten Tests für die Nachfolgeregelung in der US-amerikanischen Verfassung.

1865 – Die Geburtsstunde von BASF

In Mannheim wird die Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF) gegründet. Aus bescheidenen Anfängen entwickelt sich das Unternehmen rasch zu einem führenden Global Player der Chemiebranche – und prägt über Jahrzehnte hinweg Innovation, Forschung und wirtschaftliche Stärke.

1926 – Lufthansa startet in den Linienflugverkehr

Die Deutsche Luft Hansa AG nimmt am Flughafen Berlin-Tempelhof offiziell ihren Linienflugbetrieb auf. Die Gründung markiert den Beginn einer neuen Ära des zivilen Luftverkehrs in Deutschland und legt den Grundstein für die spätere Lufthansa.

1943 – Der kleine Prinz wird vorgestellt

In New York City erscheint die Erstausgabe von Antoine de Saint-Exupérys poetischer Erzählung „Der kleine Prinz“. Das Buch entwickelt sich weltweit zu einem Klassiker der Literatur und berührt Generationen mit seiner zeitlosen Botschaft über Freundschaft und Menschlichkeit.

1957 – Olympic Airlines wird gegründet

Der Reeder Aristoteles Onassis gibt der griechischen Luftfahrt ein neues Gesicht: Aus der staatlichen Hellenic National Airlines wird Olympic Airlines. Die Fluggesellschaft wird bald zum Symbol für Luxus und internationales Prestige.

1959 – Oscar-Triumph für „Gigi“

Der Musicalfilm „Gigi“ geht bei der 31. Oscarverleihung als großer Gewinner hervor – mit Auszeichnungen in allen neun nominierten Kategorien. Damit gehört der Film zu den erfolgreichsten in der Geschichte der Academy Awards.

1965 – Der erste Nachrichtensatellit hebt ab

Mit „Early Bird“ wird der erste kommerzielle Nachrichtensatellit ins All geschossen. Der Start markiert den Beginn einer neuen Ära der globalen Kommunikation, die den Weg für das heutige Satellitenfernsehen und weltweite Datenübertragung ebnet.

1969 – Wally Herbert erreicht den Nordpol zu Fuß

Der britische Polarforscher Wally Herbert gelingt ein historisches Abenteuer: Mit Hundeschlitten durchquert er das arktische Eis und erreicht als erster Mensch zu Fuß den geografischen Nordpol – ein Meilenstein der modernen Entdeckungsreisen.

1973 – Start der Raumsonde Pioneer 11

Die NASA schickt Pioneer 11, auch bekannt als Pioneer G, ins All. Das Ziel: die Erkundung der äußeren Planeten unseres Sonnensystems. Die Mission liefert wertvolle Daten über Jupiter und Saturn und ebnet den Weg für spätere Sonden wie Voyager.

1974 – ABBA siegt mit „Waterloo“

Mit dem Gewinn des Eurovision Song Contest beginnt ABBAs beispiellose Karriere. Der Titel „Waterloo“ katapultiert die vier Schweden an die Spitze der internationalen Charts – und in den Pop-Olymp.

1980 – Sommerzeit wird eingeführt

Die Bundesrepublik Deutschland, die DDR und Österreich stellen am 6. April erstmals auf Sommerzeit um. Ziel der Maßnahme ist es, Energie zu sparen – ein Thema, das auch Jahrzehnte später noch Relevanz besitzt.

1984 – Nissan gründet Werk in Großbritannien

Mit der Gründung von Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd. setzt der japanische Autobauer ein klares Zeichen für den europäischen Markt. Das Werk wird zum Vorreiter für asiatische Automobilproduktion in Europa.

1990 – Säureanschlag auf Rembrandts „Nachtwache“

Ein tragischer Vorfall erschüttert die Kunstwelt: Im Rijksmuseum von Amsterdam wird Rembrandts berühmtes Gemälde „Die Nachtwache“ von einem geistig verwirrten Mann mit Schwefelsäure beschädigt. Glücklicherweise kann das Werk später restauriert werden.

1992 – Windows 3.1 erscheint

Microsoft veröffentlicht mit Windows 3.1 ein Betriebssystem, das Millionen Haushalte und Unternehmen weltweit vernetzt. Es ebnet den Weg für die grafische Benutzeroberfläche, wie wir sie heute kennen.

1999 – Fusion zu AstraZeneca

Zwei Giganten der Pharmaindustrie schließen sich zusammen: Astra AB und Zeneca Group PLC fusionieren zu AstraZeneca. Der neue Konzern zählt zu den führenden Unternehmen in Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln.

1999 – Uraufführung von „Mamma Mia!“ in London

Im Prince Edward Theatre in London feiert das Musical „Mamma Mia!“ Premiere. Mit den Hits von ABBA wird die Show zum weltweiten Erfolg – und zum Vorreiter für das Genre des Jukebox-Musicals.

Viele dieser Ereignisse zeigen, wie ein einzelner Tag in der Geschichte ganze Entwicklungen anstoßen, Kulturen prägen und Innovationen vorantreiben kann. Der 6. April bleibt damit ein eindrucksvolles Beispiel für den Lauf der Zeit – und die Kraft historischer Wendepunkte.

