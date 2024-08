Historische Ereignisse am 21. August

Posted in

Der 21. August ist ein Datum, das in der Geschichte mehrfach für bedeutende Ereignisse steht. Von der Eröffnung des ersten Wiener Stadtparks bis hin zur Unabhängigkeit Lettlands von der Sowjetunion sind die Ereignisse vielfältig und zeigen die Bandbreite historischer Entwicklungen. Im Folgenden eine Übersicht über einige dieser Ereignisse.

1862: Der Wiener Stadtpark wird als erste öffentliche Parkanlage Wiens eröffnet

Am 21. August 1862 wurde der Wiener Stadtpark als erste öffentliche Parkanlage der Stadt eröffnet. Der Park, der sich über eine Fläche von 65.000 Quadratmetern erstreckt, ist bis heute eine grüne Oase inmitten der österreichischen Hauptstadt. Berühmt ist der Park vor allem für das goldene Johann-Strauß-Denkmal, das eine der meistfotografierten Sehenswürdigkeiten Wiens ist.

1876: Die Wiener Reichsbrücke wird unter dem Namen Kronprinz-Rudolf-Brücke eingeweiht

Die Wiener Reichsbrücke, damals noch Kronprinz-Rudolf-Brücke genannt, wurde am 21. August 1876 feierlich eingeweiht. Diese wichtige Verbindung über die Donau spielte eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Wiener Verkehrsnetzes. Im Laufe der Jahre wurde die Brücke mehrmals erneuert und modernisiert, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

1888: William Seward Burroughs erhält das US-Patent auf die Rechenmaschine

Am 21. August 1888 erhielt William Seward Burroughs das US-Patent Nummer 388.116 für seine Rechenmaschine. Dieses innovative Gerät legte den Grundstein für die Entwicklung moderner Rechenmaschinen und späterer Computertechnologien. Burroughs’ Erfindung revolutionierte die Buchhaltungsprozesse und beeinflusste die Wirtschaft nachhaltig.

1911: Die Mona Lisa wird aus dem Louvre entwendet

Ein schockierendes Ereignis ereignete sich am 21. August 1911 im Louvre: Leonardo da Vincis berühmtes Gemälde, die Mona Lisa, wurde gestohlen. Der Diebstahl versetzte die Kunstwelt in Aufruhr und löste eine großangelegte Fahndung aus. Das Gemälde konnte erst zwei Jahre später in Italien wiedergefunden werden.

1949: Informelle Zusammenkunft in Konrad Adenauers Wohnhaus

Am 21. August 1949, eine Woche nach der ersten Bundestagswahl, fand in Konrad Adenauers Wohnhaus in Rhöndorf eine informelle Zusammenkunft führender Politiker der CDU und CSU statt. Diese Besprechung gilt als wegweisend für die spätere Regierungsbildung und die politische Ausrichtung der jungen Bundesrepublik Deutschland.

1954: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Karlfranz Schmidt-Wittmack setzt sich in die DDR ab

Ein politischer Skandal erschütterte am 21. August 1954 die Bundesrepublik Deutschland: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Karlfranz Schmidt-Wittmack setzte sich in die DDR ab. Dieser Übertritt löste heftige Diskussionen über die politische Loyalität und die innerdeutschen Beziehungen aus.

1955: Erstes Fußball-Länderspiel der UdSSR gegen die BRD

Am 21. August 1955 fand im Dynamo-Stadion in Moskau das erste Fußball-Länderspiel zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland statt. Vor 80.000 Zuschauern, darunter 1500 Deutsche, gewann die Sowjetunion mit 3:2. Das Spiel war nicht nur sportlich, sondern auch politisch von großer Bedeutung, da es im Kontext des Kalten Krieges stattfand.

1957: Erster erfolgreicher Testflug der sowjetischen Interkontinentalrakete R-7

Ein bedeutender Meilenstein im Wettrüsten des Kalten Krieges wurde am 21. August 1957 erreicht, als die sowjetische R-7 ihre erste erfolgreiche Testmission absolvierte. Diese Interkontinentalrakete markierte einen technologischen Durchbruch und eröffnete ein neues Kapitel im Wettlauf um die militärische Vorherrschaft zwischen den Supermächten.

1959: Hawaii wird der 50. Bundesstaat der USA

Nach einem erfolgreichen Volksentscheid wurde Hawaii am 21. August 1959 offiziell zum 50. Bundesstaat der USA erklärt. Dieser Schritt war der Abschluss eines langen Prozesses, der 1898 mit der Annexion des Hawaii-Territoriums durch die USA begonnen hatte. Heute ist Hawaii ein bedeutendes touristisches und kulturelles Zentrum der Vereinigten Staaten.

1961: Douglas DC-8 durchbricht als erstes Verkehrsflugzeug die Schallmauer

Am 21. August 1961 durchbrach eine Douglas DC-8 beim Sinkflug als erstes Verkehrsflugzeug die Schallmauer. Dieses spektakuläre Ereignis demonstrierte die fortschrittliche Technologie und das Potenzial der zivilen Luftfahrt, den Geschwindigkeitsrekord von Militärflugzeugen zu erreichen.

1965: Gemini 5 startet erfolgreich zu einem neuen Langzeitrekord im All

Mit dem erfolgreichen Start von Gemini 5 am 21. August 1965 begannen die Astronauten Gordon Cooper und Pete Conrad eine Mission, die einen neuen Langzeitrekord von 190 Stunden im Weltraum aufstellte. Dieser Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte trug maßgeblich zur Vorbereitung auf die Mondlandung der Apollo-Missionen bei.

1987: US-Premiere des Films „Dirty Dancing“

Am 21. August 1987 feierte der Film „Dirty Dancing“ seine US-Premiere und avancierte schnell zu einem Kultklassiker. Die Liebesgeschichte zwischen Johnny und Baby, begleitet von unvergesslichen Tanzszenen und einem legendären Soundtrack, hat bis heute einen festen Platz in der Popkultur.

1991: Lettland erklärt seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion

Am 21. August 1991 erklärte Lettland seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion und setzte die Verfassung von 1922 wieder in Kraft. Dieses Ereignis war ein entscheidender Moment im Zerfall der Sowjetunion und markierte den Beginn der Wiederherstellung der nationalen Souveränität Lettlands.

1993: Mars Observer: Verlust des Funkkontakts

Ein Rückschlag in der Weltraumforschung ereignete sich am 21. August 1993, als der Funkkontakt zur NASA-Raumsonde Mars Observer endgültig abbrach. Die Mission, die dazu gedacht war, den Mars zu kartieren und seine Atmosphäre zu untersuchen, scheiterte tragisch, was einen erheblichen Rückschlag für die Marsforschung bedeutete.

Diese Ereignisse zeigen, wie unterschiedlich die Entwicklungen und Herausforderungen in den verschiedenen Epochen und Regionen der Welt sein können. Dennoch verbindet sie der 21. August als ein Datum, das in die Geschichtsbücher eingegangen ist.

