Historische Ereignisse am 21. November

Die Geschichte bietet uns immer wieder Einblicke in bedeutende Wendepunkte und Fortschritte der Menschheit. Besonders heute, am 21. November 2024, erinnern wir uns an ein Ereignis von globaler Tragweite: Der Internationale Gerichtshof hat Haftbefehle gegen führende Persönlichkeiten im Nahostkonflikt erlassen. Diese Entscheidung stellt ein historisches Signal dar und hebt die Bedeutung von Rechenschaftspflicht in internationalen Konflikten hervor. Aber auch andere prägende Momente der Geschichte verdienen Beachtung.

1789: North Carolina wird 12. Bundesstaat der USA

North Carolina trat an diesem Tag der Union der Vereinigten Staaten bei und wurde somit der zwölfte Bundesstaat. Dieser Beitritt festigte die wachsende Nation nach der Unabhängigkeitserklärung und war ein Schritt in Richtung der politischen Stabilität der jungen USA.

1872: Otto von Bismarck beantragt Entbindung vom Amt

Aus gesundheitlichen Gründen ließ sich Otto von Bismarck, der damalige preußische Ministerpräsident, von seinen Amtspflichten befreien. Trotz seiner Anfrage blieb er jedoch im Amt, da sein Rücktrittswunsch abgelehnt wurde.

1874: Wagners Götterdämmerung in Bayreuth

Mit der Uraufführung der „Götterdämmerung“ beendete Richard Wagner sein episches Werk „Der Ring des Nibelungen“. Dieses musikalische Meisterwerk markiert einen Höhepunkt der romantischen Oper und prägt bis heute die Opernwelt.

1877: Edison kündigt den Phonographen an

Thomas Alva Edison präsentierte die Idee des Phonographen, einem Gerät zur Tonaufnahme und -wiedergabe. Dieses bahnbrechende Gerät revolutionierte die Art und Weise, wie Menschen Musik und Sprache aufzeichnen und hören konnten.

1905: Patent für die Röhrendiode

John Ambrose Fleming erhielt das Patent für die Röhrendiode, ein Grundstein der modernen Elektronik. Diese Erfindung war wegweisend für die Entwicklung von Radios, Fernsehern und Computern.

1918: Deutsche Truppen verlassen das Elsass

Nach dem Ersten Weltkrieg zogen sich die deutschen Truppen aus dem Elsass zurück, das im Zuge des Versailler Vertrags wieder französisch wurde. Dieser Rückzug symbolisierte das Ende eines langjährigen Konflikts zwischen Deutschland und Frankreich.

1922: Rebecca Felton wird erste weibliche US-Senatorin

Rebecca Ann Latimer Felton schrieb Geschichte, als sie als erste Frau in den US-Senat berufen wurde. Ihr Amt dauerte nur einen Tag, dennoch war es ein bedeutender Moment für die Frauenbewegung.

1931: Uraufführung von Frankenstein

Der Film „Frankenstein“ feierte Premiere und prägte mit Boris Karloff in der Rolle des Monsters das Horrorgenre. Unter der Regie von James Whale wurde der Film zu einem Klassiker.

1934: Musical Anything Goes uraufgeführt

Cole Porters Musical „Anything Goes“ wurde in New York uraufgeführt und zählt bis heute zu den populärsten Stücken des Broadway.

1936: Schkeuditzer Kreuz eröffnet

Mit der Eröffnung des Schkeuditzer Kreuzes wurde Europas erstes Autobahnkreuz in Betrieb genommen. Es war ein Meilenstein der Verkehrsinfrastruktur.

1942: Bing Crosbys „White Christmas“ erobert die Charts

Mit „White Christmas“ gelang Bing Crosby ein unvergesslicher Weihnachtshit, der erstmals die Spitze der US-Charts erreichte und bis heute populär ist.

1964: Verrazzano-Narrows-Brücke eröffnet

Die Verrazzano-Narrows-Brücke wurde in New York eingeweiht und war zu ihrer Zeit die längste Hängebrücke der Welt. Sie symbolisiert bis heute ingenieurtechnische Meisterleistungen.

1975: Queens „A Night at the Opera“ erscheint

Die britische Band Queen veröffentlichte ihr Album „A Night at the Opera“, das mit Hits wie „Bohemian Rhapsody“ Maßstäbe in der Rockmusik setzte.

1987: Letzte Folge von „Einer wird gewinnen“ ausgestrahlt

Nach über zwei Jahrzehnten endete die beliebte Spielshow „Einer wird gewinnen“ mit Hans-Joachim Kulenkampff. Sie prägte die deutsche Fernsehunterhaltung maßgeblich.

1990: Veröffentlichung des Super Famicom

Nintendo brachte das Super Famicom (später SNES) in Japan auf den Markt und läutete eine neue Ära des Gamings ein, die weltweit Begeisterung auslöste.

1991: Gérard d’Aboville überquert den Pazifik

Nach 133 Tagen auf See erreichte Gérard d’Aboville mit seinem Einmann-Ruderboot die amerikanische Küste und bewies außergewöhnliche körperliche und mentale Stärke.

1995: Dow Jones über 5000 Punkten

Zum ersten Mal schloss der Aktienindex Dow Jones über der Marke von 5000 Punkten, was ein Symbol für den wirtschaftlichen Optimismus der 1990er-Jahre war.

1997: Zerfall von Tic Tac Toe live vor Kameras

Während einer Pressekonferenz eskalierte der Streit innerhalb der Band Tic Tac Toe. Die offenen Anschuldigungen markierten das Ende der Gruppe in ihrer ursprünglichen Besetzung.

2024: Haftbefehle gegen führende Politiker im Nahostkonflikt

Der Internationale Gerichtshof erließ Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, Hamas-Anführer Mohammed Deif und weitere Politiker. Dieses Urteil könnte wegweisend für die internationale Justiz sein.

Die Betrachtung dieser Ereignisse zeigt, wie unterschiedlich und prägend die Geschehnisse eines einzigen Tages sein können – von bahnbrechenden Erfindungen über kulturelle Höhepunkte bis hin zu politischen Entscheidungen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt