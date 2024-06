Historische Ereignisse am 25. Juni

Posted in

Am heutigen Tag, dem 25. Juni, jähren sich einige bedeutende Ereignisse der Weltgeschichte. Wir werfen einen Blick auf wichtige politische, kulturelle und wissenschaftliche Ereignisse, die an diesem Tag stattfanden, und beleuchten insbesondere auch solche, die in Deutschland geschahen.

Politische Ereignisse:

1948: Beginn der Berliner Luftbrücke

Am 25. Juni 1948 ordnete General Lucius D. Clay den Beginn der Berliner Luftbrücke an, um West-Berlin mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Dies war die Reaktion auf die Blockade der Stadt durch die Sowjetunion, die am 24. Juni 1948 begann. (Quelle: Wikipedia) 1950: Beginn des Koreakriegs

Am 25. Juni 1950 überschritten Truppen der Volksarmee Nordkoreas die Demarkationslinie am 38. Breitengrad, was den Beginn des Koreakriegs markierte. (Quelle: Wikipedia) 1991: Unabhängigkeitserklärungen von Kroatien und Slowenien

Kroatien und Slowenien erklärten am 25. Juni 1991 nach Volksabstimmungen ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien, was in Slowenien den Zehn-Tage-Krieg und in Kroatien den Kroatienkrieg auslöste. (Quelle: Wikipedia) 2010: Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur passiven Sterbehilfe

Der Bundesgerichtshof in Deutschland entschied am 25. Juni 2010, dass passive Sterbehilfe nicht strafbar ist, wenn sie dem Willen des Patienten entspricht. (Quelle: Wikipedia)

Kulturelle Ereignisse:

1840: Uraufführung der Sinfoniekantate „Lobgesang“

Am 25. Juni 1840 wurde die Sinfoniekantate „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführt. (Quelle: Wikipedia) 1967: BBC-Sendung „Our World“

Die BBC-Sendung „Our World“ wurde am 25. Juni 1967 als erste Fernsehsendung weltweit über Satellit ausgestrahlt. Mit dabei war der eigens für die Sendung komponierte Beatles-Song „All You Need Is Love“. (Quelle: Wikipedia)

Wissenschaftliche und technische Ereignisse:

1919: Erstflug der Junkers F 13

Am 25. Juni 1919 absolvierte die von Otto Reuter konstruierte Junkers F 13, das erste Ganzmetallflugzeug der zivilen Luftfahrt, ihren Erstflug. (Quelle: Wikipedia) 1937: Höhenrekord mit dem Hubschrauber Focke-Wulf Fw 61

Am 25. Juni 1937 erreichte Ewald Rohlfs mit seinem Hubschrauber Focke-Wulf Fw 61 eine Höhe von 2.339 Metern, was einen neuen Höhenrekord darstellte. (Quelle: Wikipedia)

Diese Ereignisse zeigen die Vielfalt und Bedeutung des 25. Juni in der Geschichte. Von politischen Wendepunkten über kulturelle Meilensteine bis hin zu wissenschaftlichen Durchbrüchen – dieser Tag hat in vielerlei Hinsicht Spuren hinterlassen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt