Historische Ereignisse am 25. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Am 25. Mai blicken wir auf eine Vielzahl bedeutsamer historischer Ereignisse zurück. Besonders hervorzuheben ist der 25. Mai 1961, als US-Präsident John F. Kennedy mit seiner Mondrede den Grundstein für das Apollo-Programm legte – eine historische Vision, die nicht nur das Zeitalter der Raumfahrt prägte, sondern auch ein neues Kapitel menschlicher Möglichkeiten eröffnete. Im Folgenden geben wir einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse, die sich am heutigen Tag in der Geschichte zugetragen haben.

1720 – Die Pest erreicht Marseille

Ein aus Syrien kommendes Handelsschiff bringt die Pest nach Marseille. Die Seuche breitet sich rasch in der Provence aus und fordert zahlreiche Menschenleben. Im darauffolgenden Jahr wird eine sogenannte Pestmauer errichtet, um die weitere Ausbreitung zu verhindern. Dennoch erreicht die Epidemie auch Städte wie Avignon.

1932 – Goofy betritt die Leinwand

Im Kurzfilm Mickey’s Revue feiert eine heute weltbekannte Disneyfigur ihr Debüt: Goofy – damals noch unter dem Namen Dippy Dawg. Mit seiner tollpatschigen Art wird er schnell zum Liebling vieler Generationen und gehört bis heute zum festen Ensemble der Disney-Welt.

1961 – Kennedy kündigt Mondlandung an

In einer vielbeachteten Rede vor dem US-Kongress erklärt Präsident John F. Kennedy das Ziel, „noch vor Ende des Jahrzehnts“ einen Menschen auf den Mond zu schicken und sicher zurückzubringen. Dies ist der offizielle Startschuss für das legendäre Apollo-Programm, das am 20. Juli 1969 mit der ersten bemannten Mondlandung Geschichte schreibt.

1973 – Start der ersten Skylab-Besatzung

Zehn Tage nach dem beschädigten Start von Skylab wird schließlich die erste dreiköpfige Besatzung zur US-Raumstation entsandt. Die Astronauten führen während ihrer Mission zahlreiche wissenschaftliche Experimente im All durch und stabilisieren Skylab, das durch Schäden am Hitzeschild gefährdet war.

1977 – Star Wars feiert Premiere

In den USA läuft der erste Star Wars-Film von George Lucas an. Krieg der Sterne wird zum internationalen Kino-Phänomen und begründet ein milliardenschweres Franchise, das bis heute Generationen von Fans begeistert.

1979 – „Alien“ setzt neue Maßstäbe im Kino

Mit der Uraufführung von Alien wird das Science-Fiction- und Horror-Genre revolutioniert. Die düsteren, biomechanischen Designs des Schweizer Künstlers HR Giger und die spannungsgeladene Atmosphäre des Films prägen das moderne Kino nachhaltig.

1987 – Volkszählung löst Proteste aus

In der Bundesrepublik Deutschland findet die letzte flächendeckende Volkszählung statt. Aufgrund heftiger Proteste gegen die Datenerhebung wird das Verfahren danach reformiert und fortan nur noch in Stichprobenform durchgeführt.

1993 – Rücktritt von Franz Steinkühler

Der damalige IG-Metall-Chef Franz Steinkühler tritt zurück. Zuvor war bekannt geworden, dass er als Aufsichtsrat bei Daimler-Benz verdächtige Börsengeschäfte tätigte – ein Skandal, der das Vertrauen in Gewerkschaftsspitzen erschütterte.

2001 – Blinder erklimmt den Mount Everest

Der US-Amerikaner Erik Weihenmayer erreicht als erster Blinder den Gipfel des höchsten Berges der Welt. Seine Leistung ist ein eindrucksvolles Symbol für Willenskraft und den Glauben an die eigenen Fähigkeiten.

2004 – Nationalpark Kellerwald-Edersee wird eröffnet

In Hessen wird der Nationalpark Kellerwald-Edersee feierlich eröffnet. Das Schutzgebiet zählt zum UNESCO-Weltnaturerbe und bewahrt einen der letzten großflächigen Buchenwälder Mitteleuropas.

2008 – NASA-Sonde Phoenix landet auf dem Mars

Die NASA gelingt eine punktgenaue Landung der Raumsonde Phoenix auf dem Mars. Sie erkundet die nördliche Polarregion des Roten Planeten und liefert wichtige Daten über Wasser- und Eisvorkommen.

2011 – Abschied vom Mars-Rover Spirit

Nach mehreren vergeblichen Kontaktversuchen stellt die NASA die Kommunikation mit dem Mars-Rover Spirit endgültig ein. Der Roboter hatte jahrelang wertvolle Daten vom Mars zur Erde gesendet und weit über seine geplante Lebensdauer hinaus funktioniert.

2018 – DSGVO tritt in Kraft

Mit dem 25. Mai 2018 beginnt eine neue Ära des Datenschutzes in Europa. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bringt weitreichende Änderungen für Unternehmen und mehr Rechte für Verbraucher. Sie gilt seither als Maßstab für weltweiten Datenschutz.

2018 – Irland stimmt für Ende des Abtreibungsverbots

In einem historischen Referendum spricht sich die irische Bevölkerung mehrheitlich für die Aufhebung des strikten Abtreibungsverbots aus. Das Ergebnis markiert einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel in dem katholisch geprägten Land.

Auch dieser 25. Mai zeigt eindrucksvoll, wie viele bedeutende Wendepunkte die Weltgeschichte an einem einzigen Tag bereithalten kann – vom Griff nach den Sternen bis zu gesellschaftlichen Meilensteinen.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt