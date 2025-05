Posted in

Historische Ereignisse am 26. Mai – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute ist der 26. Mai – ein Tag, der in der Geschichte gleich mehrfach bedeutsame Spuren hinterlassen hat. Besonders herausragend ist die Erstveröffentlichung des Dow Jones Industrial Average im Jahr 1896 – ein Meilenstein der Finanzgeschichte, der bis heute die Weltwirtschaft mitprägt. Doch auch in den Bereichen Technik, Raumfahrt, Kultur und Politik wurden an diesem Tag bedeutende Kapitel aufgeschlagen. Ein Rückblick auf die Ereignisse dieses Datums zeigt eindrucksvoll die Vielfalt historischer Entwicklungen.

1791 – Der Louvre wird zum Museum erklärt

Mit einem Dekret der französischen Nationalversammlung wird der Pariser Louvre nicht mehr nur als königliches Gebäude genutzt, sondern soll künftig Werke der Wissenschaft und Kunst sammeln. Diese Entscheidung ebnet den Weg zur Eröffnung des Louvre-Museums am 10. August 1793 – heute eines der bedeutendsten Kunstmuseen der Welt.

1896 – Premiere des Dow Jones Industrial Average

An der New Yorker Börse wird erstmals der von Charles Dow und Edward D. Jones entwickelte Aktienindex Dow Jones Industrial Average veröffentlicht. Mit einem Anfangswert von 40,94 Punkten entsteht ein bis heute weltweit beachteter Maßstab für die wirtschaftliche Entwicklung führender US-Unternehmen.

1938 – Grundsteinlegung für das Volkswagenwerk

In Fallersleben legt Adolf Hitler den Grundstein für das spätere Volkswagenwerk. Ziel ist die Produktion des „KdF-Wagens“ – ein Auto für das Volk. Unter der Leitung von Ferdinand Porsche wird hier ein wirtschaftlich wie politisch folgenreiches Kapitel deutscher Industriegeschichte begonnen.

1940 – Erstausgabe der NS-Zeitung „Das Reich“

Mit der neuen Wochenzeitung „Das Reich“ schafft das NS-Regime ein Propagandainstrument, das gezielt auf die Intellektuellen der Gesellschaft abzielt. Herausgeber ist Joseph Goebbels, der die Publikation zur Steuerung der öffentlichen Meinung nutzt.

1950 – Patent für das Faltrad

Der deutsche Ingenieur Engelbert Zaschka meldet ein Patent für ein zusammenklappbares Fahrrad an. Das Faltrad ermöglicht neue Formen der urbanen Mobilität und beeinflusst spätere Entwicklungen im Bereich des City-Bike-Verkehrs.

1952 – Unterzeichnung des Deutschlandvertrags

Deutschland unterzeichnet mit Frankreich, Großbritannien und den USA den sogenannten Deutschlandvertrag. Dieser sichert dem Land den Weg zur staatlichen Souveränität und beendet offiziell das Besatzungsstatut – wenn auch erst mit Inkrafttreten 1955.

1964 – Einweihung der Großschifffahrtsstraße Mosel

In einer feierlichen Zeremonie weihen deutsche, französische und luxemburgische Spitzenpolitiker die neue Großschifffahrtsstraße Mosel ein. Sie verbessert die Wasserverbindung zwischen den Ländern und stärkt die europäische Infrastruktur.

1967 – Veröffentlichung von Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Die Beatles veröffentlichen ihr legendäres Konzeptalbum „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ in Großbritannien. Es gilt als eines der einflussreichsten Alben der Musikgeschichte und markiert einen kreativen Höhepunkt der Band.

1969 – Rückkehr der Apollo-10-Mission

Nach einer erfolgreichen Simulation der Mondlandung kehrt die Apollo-10-Kapsel zur Erde zurück. Beim Wiedereintritt erreicht sie mit 39.897 km/h eine Geschwindigkeit, die bis heute von keinem bemannten Raumflug übertroffen wurde.

1970 – Tupolew Tu-144 durchbricht Mach 2

Die sowjetische Tu-144, ein Überschall-Verkehrsflugzeug, erreicht als erstes ihrer Art die doppelte Schallgeschwindigkeit. Damit wird ein technologischer Meilenstein in der zivilen Luftfahrt gesetzt – Jahre vor der Concorde.

1972 – Eröffnung des Olympiastadions in München

Das Münchener Olympiastadion, ein architektonisches Wahrzeichen mit weltbekannter Zeltdachkonstruktion, wird feierlich eröffnet. Es dient als zentrales Austragungsort für die Olympischen Spiele 1972 und bleibt Symbol deutscher Sportarchitektur.

1972 – ABM-Vertrag zwischen USA und UdSSR

Mit dem ABM-Vertrag zur Begrenzung von Raketenabwehrsystemen vereinbaren die beiden Supermächte USA und UdSSR erstmals konkrete Schritte zur Rüstungskontrolle. Der Vertrag ist ein Ergebnis der SALT-I-Verhandlungen und ein historisches Signal in Zeiten des Kalten Krieges.

1977 – George Willig erklimmt das World Trade Center

Der Amerikaner George Willig sorgt mit seinem waghalsigen Aufstieg an der Außenseite des Südturms des World Trade Centers für internationales Aufsehen. Die Aktion bringt ihm den Spitznamen „Human Fly“ ein – und eine symbolische Strafe von 1,10 Dollar.

1986 – Die Europaflagge wird offizielles Symbol der EG

Nach Zustimmung aller beteiligten Gremien wird die Europaflagge mit ihren zwölf goldenen Sternen auf blauem Grund offizielles Symbol der Europäischen Gemeinschaften. Sie steht für Einheit und Identität in Europa.

2010 – Erstflug des Hyperschallflugzeugs X-51A

Die Boeing X-51A hebt erstmals ab und erreicht mit Mach 5 eine neue Stufe der Geschwindigkeit. Der unbemannte Flugkörper ist Teil eines Testprogramms für die Luftwaffe der USA und markiert einen wichtigen Fortschritt im Bereich der Hyperschalltechnologie.

Diese Ereignisse zeigen, wie der 26. Mai immer wieder Schauplatz technischer Pionierleistungen, politischer Weichenstellungen und kultureller Glanzpunkte war – ein Tag mit besonderem Gewicht in der Weltgeschichte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt