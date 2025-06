Posted in

Historische Ereignisse am 4. Juni – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute ist der 4. Juni – ein Tag, der viele bedeutende Ereignisse in der Weltgeschichte vereint. Besonders prägend war die Verabschiedung des 19. Zusatzartikels zur US-Verfassung im Jahr 1919, der das Frauenwahlrecht in den Vereinigten Staaten einleitete – ein Durchbruch für die Gleichstellung und ein Wendepunkt in der globalen Demokratiegeschichte. Doch auch andere Meilensteine markieren diesen Tag. Ein Überblick:

1783 – Premiere in der Luftfahrt: Die Montgolfière hebt ab

In Annonay, Frankreich, führen die Brüder Joseph-Michel und Jacques-Étienne Montgolfier öffentlich ihren ersten unbemannten Heißluftballon vor. Das Experiment mit dem aufsteigenden Ballon, befeuert durch heiße Luft, gilt als Geburtsstunde der bemannten Luftfahrt und beeindruckte Zeitgenossen wie Wissenschaftler gleichermaßen.

1860 – Gründung der Turngemeinde Bornheim

In Frankfurt am Main wird die Turngemeinde Bornheim ins Leben gerufen. Heute zählt der Verein mit rund 18.000 Mitgliedern zu den größten Sportvereinen Deutschlands und ist eine feste Größe in der deutschen Vereinslandschaft.

1860 – Basler Centralbahnhof geht in Betrieb

Am selben Tag wird in der Schweiz der Centralbahnhof Basel eröffnet – eine gemeinschaftliche Verkehrsanbindung der Centralbahn und der Französischen Ost-Bahn, die bis heute ein wichtiger Knotenpunkt im europäischen Bahnverkehr geblieben ist.

1887 – Paris bekommt das Institut Pasteur

In Paris wird das Institut Pasteur gegründet – eine wegweisende Forschungseinrichtung im Kampf gegen Infektionskrankheiten. Bis heute leistet das Institut bahnbrechende Arbeit in der medizinischen Forschung und prägt weltweit Strategien zur Krankheitsprävention.

1894 – Ratenzahlung wird gesetzlich verankert

In Deutschland tritt das Abzahlungsgesetz in Kraft. Es erlaubt den Kauf teurer Güter in Raten und ebnet damit den Weg für die moderne Konsumgesellschaft. Ein wirtschaftliches Instrument mit weitreichenden Folgen für Handel und Privatkonsum.

1908 – Eröffnung der Laeiszhalle in Hamburg

Die Hamburger Laeiszhalle wird offiziell eröffnet. Gestiftet vom Reeder Carl Laeisz, ist das Konzerthaus bis heute ein bedeutendes kulturelles Zentrum und Heimat für klassische Musikveranstaltungen in der Hansestadt.

1917 – Der erste Pulitzer-Preis wird verliehen

In den Vereinigten Staaten wird der renommierte Pulitzer-Preis zum ersten Mal vergeben. Die Auszeichnung zählt seither zu den wichtigsten Preisen für Journalismus, Literatur und Musik und steht für herausragende Leistungen im öffentlichen Diskurs.

1919 – Frauenwahlrecht in den USA auf den Weg gebracht

Mit dem Beschluss des 19. Zusatzartikels zur US-Verfassung durch den Senat wird das Frauenwahlrecht Realität – ein historischer Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung, der weltweit Strahlkraft entwickelt und vielen weiteren Ländern als Vorbild dient.

1961 – Sportschau startet im deutschen Fernsehen

Die ARD sendet erstmals die „Sportschau“ – ein Fernsehklassiker, der über Jahrzehnte hinweg Sportbegeisterte mit aktuellen Highlights und Hintergrundberichten versorgt und zur Institution im deutschen TV-Programm wird.

1962 – Eröffnung der Großmarkthalle Hamburg

Im Stadtteil Hammerbrook öffnet die neu gebaute Großmarkthalle ihre Tore. Sie ersetzt ältere, veraltete Marktstrukturen und dient fortan als zentraler Umschlagplatz für Obst, Gemüse und Blumen – ein logistisches Herzstück für den Norden.

1981 – Der Airbus A320 wird beschlossen

Der Grundstein für ein europäisches Luftfahrt-Erfolgsmodell wird gelegt: Der Airbus A320 geht in die Planungsphase. In den folgenden Jahrzehnten wird er zu einem der meistverkauften Kurz- und Mittelstreckenjets weltweit und verändert die zivile Luftfahrt nachhaltig.

1999 – Deutsche Bank übernimmt Bankers Trust

Die Deutsche Bank kauft die amerikanische Investmentbank Bankers Trust. Durch die Fusion entsteht die bis dato größte Bank der Welt – gemessen an der Bilanzsumme – und ein starkes Signal für die Globalisierung des Finanzmarktes.

Jeder 4. Juni erinnert daran, wie vielfältig die Geschichte sein kann: Sie schenkt uns technische Innovationen, gesellschaftlichen Fortschritt und kulturelle Meilensteine – alle vereint an einem Tag.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt