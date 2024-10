Historische Ereignisse am 4. Oktober

Am 4. Oktober 1957 markierte die Welt einen Wendepunkt in der Geschichte der Raumfahrt, als die Sowjetunion mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten erfolgreich in die Erdumlaufbahn schickte. Dieses Ereignis leitete das Zeitalter der Raumfahrt ein und hatte weitreichende Auswirkungen auf Wissenschaft, Technologie und internationale Beziehungen.

1512: Martin Luther promoviert in Wittenberg zum Lizentiaten der Theologie

Martin Luther, der spätere Reformator, legte an diesem Tag den Grundstein für seine akademische Karriere. Seine Promotion in Wittenberg war der Beginn seines Weges, der die Reformation einläuten sollte und damit weitreichende religiöse und gesellschaftliche Veränderungen in Europa hervorrief.

1816: Erste Parlamentswahlen in Frankreich nach Napoleons Sturz

Nach dem Sturz von Kaiser Napoleon I. versuchte Frankreich, zur politischen Stabilität zurückzukehren. Die ersten Wahlen markierten einen Neubeginn und die Etablierung der Monarchie unter Ludwig XVIII. in einer veränderten politischen Landschaft.

1824: Mexiko organisiert sich als Bundesstaat

Mexiko verabschiedete seine erste republikanische Verfassung nach US-amerikanischem Vorbild und wandelte sich in einen Bundesstaat. Dies war ein entscheidender Schritt in der Entwicklung Mexikos als unabhängige Nation.

1847: Der Bordeaux-Brief wird abgeschickt

In Port Louis, Mauritius, wurde einer der bekanntesten philatelistischen Schätze der Welt abgeschickt: der Bordeaux-Brief. Mit einer Kombination der Blauen und Roten Mauritius auf dem Kuvert zählt dieser Brief heute zu den wertvollsten Sammlerstücken der Philateliegeschichte.

1865: Österreichs erste Pferdestraßenbahn nimmt ihren Betrieb auf

In Wien wurde der öffentliche Personennahverkehr revolutioniert. Die erste Pferdestraßenbahn verband das Schottentor mit dem Vorort Hernals und markierte den Beginn eines modernen Transportsystems in Österreich.

1883: Offizielle Einweihungsfahrt des Orient-Express

Der legendäre Orient-Express, der für seine luxuriösen Reisen bekannt wurde, startete seine offizielle Einweihungsfahrt am 4. Oktober 1883. Der belgische Reiseunternehmer Georges Nagelmackers legte damit den Grundstein für die internationale Popularität des Zuges, die bis heute anhält.

1898: Die erste Brockenbahn erreicht den Gipfel

Die Harzer Schmalspurbahn erreichte an diesem Tag erstmals die Spitze des Brockens auf 1.125 Metern. Diese Strecke ist bis heute ein beliebtes Ziel für Eisenbahn- und Naturfreunde.

1927: Edward Lasker erhält Patent auf die Muttermilchpumpe

Edward Lasker, eigentlich als Schachspieler bekannt, erhielt ein Patent auf die von ihm entwickelte Muttermilchpumpe. Diese Erfindung revolutionierte die Babypflege und erleichterte das Leben vieler Mütter.

1944: Billie Holiday nimmt „Lover Man“ auf

Die Jazz-Legende Billie Holiday nahm ihren berühmten Song „Lover Man“ auf, der zu einem ihrer bekanntesten Stücke wurde und die Musikgeschichte prägte.

1947: Gründung von H&M

Das schwedische Textilunternehmen H&M wurde gegründet und sollte sich in den kommenden Jahrzehnten zu einem der größten Modeketten der Welt entwickeln.

1955: Der Citroën DS 19 erscheint

Mit seiner aerodynamischen Karosserie und einer revolutionären Hydropneumatik in der Federung setzte der Citroën DS 19 neue Maßstäbe im Automobilbau und galt als ein futuristisches Meisterwerk.

1957: Sputnik 1 – der erste Satellit im Weltall

Die Sowjetunion schickte mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten in die Erdumlaufbahn und eröffnete damit das Raumfahrtzeitalter. Dies war ein Meilenstein im Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion im Kalten Krieg.

1958: Frankreich verabschiedet die Verfassung der Fünften Republik

Die Gründung der Fünften Französischen Republik unter Charles de Gaulle markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der französischen Geschichte. Diese neue Verfassung sicherte Frankreich politische Stabilität und Bestand bis heute.

1960: Start des Nachrichtensatelliten Courier 1B

Die USA starteten mit Courier 1B den ersten aktiven Nachrichtensatelliten, der den weltweiten Kommunikationsfluss maßgeblich verändern sollte.

1997: Uraufführung des Musicals „Tanz der Vampire“

Das Musical „Tanz der Vampire“ von Jim Steinman und Michael Kunze, basierend auf Roman Polańskis Film, feierte in Wien Premiere und entwickelte sich zu einem internationalen Erfolg.

2000: Produktion des Rover Mini endet

In Birmingham lief die Produktion des klassischen Kleinwagens Rover Mini aus. BMW übernahm und brachte eine überarbeitete Version auf den Markt.

2003: Erste Wahlen in Oman mit Frauenwahlrecht

In Oman fanden erstmals Wahlen statt, bei denen alle Personen über 21 Jahre, einschließlich Frauen, wählen durften. Dies war ein bedeutender Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung in der Region.

2004: SpaceShipOne gewinnt den Ansari X-Prize

Das private Raumflugzeug SpaceShipOne sicherte sich den Ansari X-Prize, indem es erfolgreich zweimal in zwei Wochen die Grenze von 100 Kilometern Höhe übertraf. Dies markierte den Beginn des Zeitalters des privaten Raumfluges.

Die Vielfalt der Ereignisse am 4. Oktober zeigt, wie dieser Tag immer wieder Meilensteine in Politik, Technik und Kultur hervorgebracht hat. Sie sind Teil der Geschichte und verdeutlichen, wie Veränderungen und Innovationen unsere Welt geprägt haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt