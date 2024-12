Jahresrückblick 2024: Zwischen Chaos und Hoffnung | Ausblick 2025: Warum 2025 ein Wendepunkt werden muss

Posted in

Jahresrückblick 2024 & Ausblick 2025: Ein Artikel von Holger Korsten, Chefredakteur vom Mittelrhein Tageblatt:

Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2024 war eines der turbulentesten und kontroversesten Jahre der jüngeren deutschen Geschichte. Die Spaltung unseres Landes hat neue Tiefpunkte erreicht, und zentrale Themen wie die Asylpolitik, das Bürgergeld und die soziale Gerechtigkeit haben zu heftigen Debatten geführt. Dazu kommt ein Krieg in Europa, der weiterhin Leid und Unsicherheit verursacht und geopolitische Spannungen verschärft.

Die Asylpolitik bleibt eines der größten und umstrittensten Probleme Deutschlands. CDU-Chef Friedrich Merz forderte jüngst, straffällige Asylbewerber schneller auszuweisen – jedoch erst nach ihrer zweiten Straftat. Diese Haltung führte zu scharfer Kritik, insbesondere von der AfD, die deutlich macht: „Wer in Deutschland Schutz vor angeblicher Verfolgung sucht und straffällig wird, der hat sein Gastrecht sofort verwirkt.“ Diese Kontroversen zeigen, wie sehr dieses Thema Deutschland polarisiert.

Auch die Diskussion um die Höhe des Bürgergeldes hat das Land gespalten. Für viele Menschen lohnt sich Arbeit kaum noch, da die staatlichen Leistungen vergleichsweise hoch sind. Diese Entwicklung hat zu wachsender Unzufriedenheit geführt, insbesondere bei denjenigen, die trotz harter Arbeit kaum besser dastehen. Die soziale Ungerechtigkeit wächst, und ein „Weiter so“ würde diese Kluft nur noch verstärken.

2024 war auch das Jahr der Insolvenzen, Betriebsschließungen und der Abwanderung unserer Industrie ins Ausland. Die hohen Energiekosten haben viele Unternehmen gezwungen, ihre Produktion einzustellen oder Standorte zu verlagern. Diese Entwicklungen bedrohen nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die wirtschaftliche Stabilität unseres Landes.

Auf politischer Ebene war 2024 von Unsicherheit geprägt. Die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers, die Aussicht auf Neuwahlen und der Wunsch nach einem grundlegenden Politikwechsel verdeutlichen, dass das aktuelle System an seine Grenzen gestoßen ist. Ohne klare und mutige Entscheidungen drohen 2025 noch größere Herausforderungen.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft warnte bereits: „Ohne einen drastischen Politikwechsel in der Inneren Sicherheit wird 2025 ein neues Jahr brutaler Gewalt werden!“ Die steigende Kriminalität, insbesondere die überproportionale Beteiligung von nichtdeutschen Mitbürgern, und ein immer brüchiger werdendes Sicherheitsgefühl machen deutlich, dass die Innere Sicherheit dringend neu gedacht werden muss. Auch in der Verteidigungspolitik stehen wir vor einem Wendepunkt: Jahrelanges Sparen könnte uns im kommenden Jahr teuer zu stehen kommen.

2025: Die Chance für einen Neustart

Trotz all dieser Herausforderungen dürfen wir die Hoffnung nicht verlieren. Deutschland hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es in Krisenzeiten zu wahren Meisterleistungen fähig ist. 2025 bietet die Chance, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen.

Es muss ein Jahr des Wandels werden – ein Jahr, in dem soziale Gerechtigkeit, Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität wieder ins Zentrum der Politik rücken. Wir müssen die Spaltung unserer Gesellschaft überwinden und gemeinsam Lösungen finden, die unser Land wieder stärken. Die Bundestagswahl 2025 gibt uns die Möglichkeit, einen Kurswechsel einzuleiten, der nicht nur auf kurzfristige Erleichterungen abzielt, sondern auf nachhaltige Veränderungen.

Wir als Nachrichtenmagazin werden Sie auch im kommenden Jahr begleiten – mit kritischen Analysen, klaren Fakten und hoffnungsvollen Perspektiven. Unser Ziel ist es, Sie zu informieren und zu inspirieren, damit wir gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten können.

Wir wünschen Ihnen ein gesundes, friedliches und erfolgreiches neues Jahr 2025! Möge es ein Jahr des Neubeginns werden, das uns allen neue Chancen eröffnet. Denn eins ist klar: Ein „Weiter so“ kann und darf es nicht geben. (hk)

Holger Korsten & Ihr Team vom Mittelrhein Tageblatt