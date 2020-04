Kaiserslautern – Umwelt: Sperrmüll in Kaiserslautern richtig und bequem entsorgen!

Erstellt in

Stadtbildpflege bietet einen Express-Service für Eilige an.

Kaiserslautern – Umwelt: Wegen der Coronavirus-Pandemie verbringen viele Menschen mehr Zeit zu Hause als sonst. Wohnung, Keller und Dachboden werden aufgeräumt und Unbrauchbares zum Sperrmüll gegeben. In Kaiserslautern ist die Abholung von sperrigen Abfällen durch die Stadtbildpflege nach wie vor möglich. Eilige können hierfür auch eine Expressabfuhr nutzen.

„Wie die Behälterleerungen können wir auch die Abholung des Sperrmülls weiterhin gewährleisten. Dafür muss ein Abfuhrtermin vereinbart werden“, so Rainer Grüner, Werkleiter der Stadtbildpflege Kaiserslautern. Kostenlos kann ein Sperrmüllservice maximal zweimal jährlich für jeweils drei Kubikmeter in Anspruch genommen werden. Wenn der sperrige Abfall innerhalb von drei Werktagen abgeholt werden soll, dann bietet der städtische Entsorgungsbetrieb gegen eine Gebühr von 23,32 Euro eine Expressabfuhr, ebenfalls für drei Kubikmeter, an.

Die Terminabsprache kann telefonisch unter (0631) 365-3521, per Mail an abholservice@stadtbildpflege-kl.de oder über die Stadtbildpflege-App erfolgen. Weitere Informationen sind auch auf der Homepage der Stadtbildpflege unter www.stadtbildpflege-kl.deverfügbar.

